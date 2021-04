'Sport, serve chiarezza sugli esclusi dalla graduatoria eventi'

"Il riparto dei fondi 2021 per sostenere manifestazioni ed eventi sportivi presenta poca chiarezza e disparità di trattamento. Iniziative sostanzialmente identiche ad altre, radicate nel tempo e di alto livello sono state escluse senza un apparente motivo". Lo afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti in riferimento al riparto 2021 per le manifestazioni e gli eventi sportivi previsti all’articolo 11 della legge regionale 8 del 2003.

"Ci sono diversi aspetti che devono essere approfonditi e per questo ho presentato all'assessorato allo Sport una richiesta di accesso agli atti" annuncia Moretti secondo il quale "lasciano perplessi alcune valutazioni legate a manifestazioni perfettamente identiche dello stesso sport (finanziate diversamente), settori fortemente rappresentati, oppure mancati finanziamenti per manifestazioni che da anni venivano sostenute puntualmente. I mancati finanziamenti riguardano, a titolo di esempio (diversi se ne potrebbero citare), eventi da sempre sostenuti dalla Regione come il Trofeo Fogliano boxe (organizzato dalla Planet Fighters di Monfalcone), oppure la 58esima Staffetta dei 3 Rifugi di Forni Avoltri, tra le più prestigiose a livello internazionale di corsa in montagna (che vede la partecipazione dei migliori atleti in tale disciplina), oppure la 48ª edizione del Giro del Friuli di ciclismo per amatori, che da anni ospita ciclisti ex professionisti".

E ancora, prosegue il capogruppo dem, "se da un lato quest’anno le condizioni legate alla pandemia hanno fatto sì che le richieste siano state 225 (a fronte delle 317 del 2020 e 370 del 2019), che diversi enti e federazioni non hanno presentato richiesta perché stanno valutando (ex lege) la possibilità di utilizzare per il 2021 i fondi 2020 non impiegati, considerato che lo stanziamento regionale è stato dimezzato rispetto al 2020, restano tuttavia forti interrogativi sul riparto, che vanno chiariti anche per dare risposte chiare agli esclusi anche con punteggi importanti. L’auspicio è che, con il prossimo assestamento di bilancio, si proceda con un ulteriore stanziamento che parifichi almeno i fondi del 2020".