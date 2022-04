'Tutto il territorio fa il tifo per la Cda Talmassons'

"Una meravigliosa avventura sportiva che ho visto nascere quando ero sindaco del Comune di Talmassons e che oggi, grazie a una società lungimirante e a una comunità virtuosa, si trasforma addirittura in uno straordinario sogno, grazie anche alla collaborazione di altre realtà limitrofe come Lignano Sabbiadoro e Latisana. Tutti al fianco delle ragazze della Cda Volley, dunque, simbolo di passione, determinazione e rapporti sinergici che inorgogliscono l'intero Friuli Venezia Giulia".

Lo ha sottolineato nel palasport di Latisana, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, durante l'incontro che ha ufficializzato la struttura della Bassa friulana quale sede della delicata sfida che sabato 23 aprile vedrà impegnata la squadra del tecnico Leonardo Barbieri nella gara 1 della semifinale dei play-off promozione contro la Cbf Balducci Helvia Recina Volley Macerata con una fetta di serie A1 in palio.

Alla presentazione hanno partecipato anche la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, i primi cittadini di Talmassons, Fabrizio Pitton, e Latisana, Lanfranco Sette, il vicesindaco di Lignano Sabbiadoro, Alessandro Marosa, il presidente del Comitato territoriale Fipav di Udine, Amerigo Pozzatello, nonché il presidente e patron della Cda, Ambrogio Cattelan.

"Sono molto orgoglioso per l'evoluzione di un percorso che avevo contribuito a intraprendere molti anni or sono. Un'avventura - ha aggiunto il presidente dell'Aula - che ha visto, passo dopo passo, scalare svariate categorie fino a giungere a questa opportunità per salire nel paradiso della pallavolo. Lungo questo cammino si collocano anche i lavori in corso alla palestra comunale di Talmassons che potrà aumentare la propria capienza, pronta per le categorie più prestigiose, ma attualmente preclusa alle gare della Cda".

"Ora, dopo la preziosa ospitalità già offerta da Lignano Sabbiadoro nell'arco della stagione, per questa semifinale di play-off - ha evidenziato Zanin - ha voluto essere partecipe anche quello di Latisana che, dopo l'impresa di Busto Arsizio, sarà pertanto la nuova casa delle atlete rosanero".

"Una collaborazione preziosa - ha concluso - che va a premiare lo spirito di condivisione e l'importante lavoro svolto dalla dirigenza di Talmassons che ha scelto la politica della costruzione degli organici dal basso, attraverso un'oculata valorizzazione del settore giovanile. Sempre appoggiata dalle istituzioni e con la comunità costantemente al fianco della squadra, è stato così dimostrato che sacrificio, unione e appartenenza possono portare anche i piccoli centri fino a livelli inaspettati. Non rimane quindi che completare l'opera sul parquet con il sostegno di tutti gli appassionati".

Anche Spagnolo ha voluto esprimere i suoi complimenti "nei confronti di una squadra che rende orgogliosa tutta la regione. Uniti nello sport ma uniti anche e soprattutto sul territorio, condividendo gli spazi - ha rimarcato - per poter disputare le partire e riuscire così ad emergere dopo tanti sacrifici. Una bellissima comunione di intenti al fianco di queste ragazze di Talmassons che, da oggi, sono un po' anche nostre". "L'obiettivo - ha proseguito Spagnolo - sarà sempre quello di supportare la realizzazione delle strutture necessarie alle società per accogliere nella maniera migliore tutti gli eventi attraverso un sistema razionale e aperto a ogni genere di evento. Proprio dalla fusione delle energie e degli entusiasmi di territori limitrofi, tutti rivolti nella stessa direzione, giunge una sincera condivisione dei valori legati allo sport con l'eccellenza agonistica come sbocco naturale".