35° Rally Piancavallo, 1 maggio di lavoro

Presentato venerdì sera il 35° Rally Piancavallo (14/15 maggio). Ovviamente non c’erano segreti da rilevare, con programma e tabella tempi e distanze già pubblicate sul sito della gara.

Ma al Teatro Verdi di Maniago si è radunata una discreta folla di appassionati per condividere il momento, verificare lo stato dell’arte a due settimane dalla gara, omaggiare due miti del rally: Andrea Dallavilla e Danilo Fappani. Negli anni ’90 formarono un equipaggio di alto profilo nella scena del Campionato Italiano Assoluto, vincendo due volte il Piancavallo (1997 e 1998) e conquistando uno scudetto (1997), ingaggiando sfide memorabili con altri protagonisti dell’epoca.

Il pubblico ha ascoltato la loro storia in religioso silenzio, ammaliato da un’epopea che mantiene intatto il suo fascino e trae nuova linfa dal vigore con cui sta operando Knife Racing.

“Stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra” ha sottolineato il presidente dell’Automobile Club Pordenone, Corrado Della Mattia, galvanizzati dal sostegno della Regione. Di rimando, così si è espresso l’assessore regionale Stefano Zannier: “Il Rally Piancavallo è un brand formidabile che merita il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia“ per la capacità di valorizzare il territorio e dare una vetrina carica di suggestioni alle sue risorse imprenditoriali, in particolare nel settore agroalimentare”.

Oggi, 1° maggio, il comitato organizzatore è comunque in attività sul percorso per la messa in sicurezza delle prove speciali. Due settimane volano e c’è solo da fare gli scongiuri per un rally meno tormentato dal meteo rispetto alle più recenti edizioni.