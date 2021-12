A Basiliano i Campionati italiani di ciclocross 2022

I Campionati Italiani Ciclocross 2022 si svolgeranno nel weekend dal 7 al 9 gennaio a Variano di Basiliano. La manifestazione tricolore è organizzata dalla DP66 Giant SMP e dalla Scuola Ciclismo Fuoristrada Mont di Bike con la preziosa collaborazione del Gs Varianese, la società locale che ha dato i natali ciclistici al CT azzurro Daniele Pontoni.

Il tracciato di gara misura 2,6 chilometri con un dislivello di 34 metri, quasi totalmente su erba, tolto un brevissimo tratto d’asfalto in partenza e sul rettilineo d’arrivo. Un percorso non veloce, ma molto tecnico che ricalca in buona parte quello delle passate edizioni della gara di Variano di Basiliano.

l presidente della DP66 Giant SMP Michele Bevilacqua ha commentato: “Un grande impegno per la nostra società, ma anche una grande soddisfazione nel poter organizzare un evento così importante. Stiamo lavorando per offrire un grande spettacolo a tutti coloro che giungeranno in Friuli Venezia Giulia per questa manifestazione. Dobbiamo ringraziare tutti i collaboratori e in particolare tutti gli uomini del Gs Varianese che ci danno una grossa mano per l’allestimento del percorso e la gestione della manifestazione”.

Nel frattempo, è stato attivato il sito internet ufficiale www.campionatiitalianiciclocross2022.it dove è possibile consultare le caratteristiche del percorso, il programma gare e informazioni relative all’ospitalità alberghiera. Tutte le informazioni ufficiali dell’evento saranno pubblicate sul sito.

I parcheggi apriranno il 6 gennaio e le aree avranno tre diverse colorazioni per camper, pubblico e team. Non è necessaria la prenotazione per l’area team e ogni società potrà portare fino a un massimo di tre mezzi. Al primo ingresso verrà effettuata la registrazione del mezzo che varrà anche per le altre giornate.

Sarà possibile provare il percorso a partire da venerdì 7 gennaio e per questo ci si dovrà attenere al programma gara che vi proponiamo di seguito.