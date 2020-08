A Bibione torna la Beach Volley Marathon

È certamente l’edizione più attesa nella venticinquennale storia della Beach Volley Marathon quella che si giocherà nel weekend del 18-20 settembre sull’arenile di Bibione. Attesissima da professionisti e ap-passionati della specialità, provenienti da ogni parte del mondo. Si gioca! È l’annuncio di Raduni Sportivi, promoter dell’evento; la celebre kermesse si terrà, come di consueto, sull’ampia spiaggia della rinomata località veneta, con tutto lo spazio necessario a gestire l’evento in piena sicu-rezza. Un’edizione che si preannuncia emozionante per tante ragioni, specie dopo i mesi di sospensione dell’attività che hanno obbligato a lasciare a terra i palloni.

A contendersi il ricco montepremi, giocatori suddivisi nelle diverse categorie di gioco 2x2 Maschile e Femmini-le, 3x3 Maschile e Femminile, 4x4 Misto a cui si aggiunge quest’anno la grande novità della categoria 2x2 Misto (un uomo e una donna in campo).

"Abbiamo voluto dare un segnale di reazione alla complessità del momento – dichiara Enzo Chinellato, CEO di Raduni Sportivi – Torniamo in campo consapevoli della nostra responsabilità. Gli spazi sconfinati dell’arenile di Bibione ci permettono le condizioni ideali per gestire l’evento in piena sicurezza. A noi il compito di ottimiz-zare l’esperienza della nostra macchina organizzativa".

L’APP BEACHVOLLEYMARATHON. A disposizione per i partecipanti della Beach Volley Marathon, ci sarà l’utilissima applicazione ufficiale “BeachVolleyMarathon”, che permette di monitorare le informazioni relative alla propria squadra, i punteggi, le classifiche, la disposizione dei campi da gioco, il regolamento, il programma completo, oltre a dare informazioni generali sulla località. L’app “BeachVolleyMarathon” si scarica gratuitamente da Google Play Store e App Store.

ASPETTANDO LA BEACH VOLLEY MARATHON

> 4 agosto, martedì: apertura iscrizioni

> 20 agosto, giovedì: prima scadenza con prezzo scontato

> 27 agosto, giovedì: chiusura iscrizioni

> 18 settembre, venerdì: fase di qualificazione 2x2 maschile e femminile

> 19 settembre, sabato: fase di qualificazione 3x3 maschile, 3x3 femminile, 4x4 misto

fase finale 2x2 maschile e femminile

premiazioni 2x2 maschile e femminile

> 20 settembre, domenica: fase finale 3x3 maschile, 3x3 femminile, 4x4 misto

fase di qualificazione e fase finale 2x2 misto

premiazioni 2x2 misto, 3x3 maschile, 3x3 femminile, 4x4 misto

Informazioni e iscrizioni sul sito www.beachvolleymarathon.it