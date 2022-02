A Bibione torna la Beach Volley Marathon

E’ il torneo Open di Beach Volley più partecipato al mondo, si svolge sulla spiaggia più grande d’Italia ed è tra gli eventi sportivi più attesi della primavera 2022. Dopo due anni di compromessi legati alla pandemia, la prima giornata d’iscrizioni alla AeQuilibrium Beach Volley Marathon presenta già le caratteristiche di un’edizione da record. Centinaia, infatti, gli atleti che hanno voluto da subito confermare la propria presenza sulla sabbia dorata di Bibione dal 13 al 15 maggio.

Imponente come sempre – l’edizione 2022 è la numero 27 – l’organizzazione a cura di SportFelix, marchio leader in Italia nell’ambito del turismo sportivo dai grandi numeri: un arenile di 120 mila metri quadri a disposizione degli atleti e del pubblico, trecento campi da gioco che diventano anche una spettacolare coreografia e una sana competizione tra campioni della disciplina di tutti i livelli. Intatte le formule di gioco: 2×2 Femminile, 2x2 Maschile, 2x2 Misto, 3x3 Femminile, 3x3 Maschile e 4x4 Misto.

AeQuilibrium Beach Volley Marathon richiama sportivi da tutto il mondo, che spesso viaggiano in gruppi di amici e appassionati della disciplina. Quest’anno, per coloro che percorrono tutta la penisola per raggiungere Bibione, l’organizzazione metterà a disposizione pullman Gran Turismo in partenza da Lecce, Reggio Calabria, Genova e Torino, con numerose tappe intermedie. Con lo stesso obiettivo di comfort e sicurezza, sarà attivato il servizio di trasferimento dall’aeroporto di Venezia e dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre.