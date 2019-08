A Bibione un weekend a tutta corsa

Bibione si prepara per un intero weekend di corsa. Tra un mese esatto, sabato 7 e domenica 8 settembre, è in programma l’edizione 2019 di Bibione in rosa e “Bibione is surprising run”. Un doppio appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di corsa, che quest’anno si proporrà con date invertite: sabato 7 settembre, nel pomeriggio, riflettori puntati su Bibione in rosa, evento al femminile con finalità benefiche che ritorna in Piazza Fontana dopo il bel successo dell’edizione 2018. Domenica 8 settembre, in mattinata, spazio invece alla gara Fidal sulla distanza delle 10 miglia, a cui anche quest’anno si aggiungerà una 20 miglia.

BIBIONE IN ROSA - Donne che corrono per altre donne. Parte il conto alla rovescia per la nuova edizione di Bibione in rosa, la grande manifestazione al femminile che verrà riproposta nel pomeriggio di sabato 7 settembre dopo il gran successo dell’anno scorso. Organizzata da Palextra Events in collaborazione con il Running Team Conegliano, Bibione in rosa anche quest’anno si svilupperà su due percorsi: 6 e 9 chilometri. L’evento sarà esclusivamente dedicato alle donne, che potranno parteciparvi correndo o camminando nella più assoluta libertà. Partenza e arrivo nella scenografica Piazza Fontana, con start alle 17. Sarà un evento all’insegna del benessere e del divertimento, ma non mancherà un obiettivo benefico: il ricavato della manifestazione, tolti i costi organizzativi, sarà infatti devoluto a “Sole Donna” (www.soledonna.org), associazione che opera dal 1999 in provincia di Venezia (all’ospedale di Dolo e nel comprensorio dell’ULSS 3 Serenissima, distretto di Mirano-Dolo) per la riabilitazione delle donne operate di tumore al seno, a cui offre assistenza medica e supporto psicologico. Lo sport aiuta a prevenire la malattia e a guarire più velocemente. Ma lo sport, come nel caso di Bibione in rosa, può anche diventare una grande occasione di solidarietà. Nel sito ufficiale dell’evento, all’indirizzo www.bibioneinrosa.com, sono illustrate le modalità d’iscrizione ed è disponibile l’elenco dei punti d’iscrizione già attivi nelle province di Venezia, Treviso e Pordenone.

BIBIONE IS SURPRISING RUN – Il nome è tutto un programma: “Bibione is surprising run”. Domenica 8 settembre, archiviata Bibione in rosa, la rinomata località balneare veneziana ospiterà la sesta edizione di una gara sulla distanza delle 10 miglia (16,093 km) che si è ormai ritagliata uno spazio nel cuore di tanti appassionati. Dopo il bel successo del 2018, anche quest’anno la gara sulle 10 miglia sarà abbinata ad una prova sulla doppia distanza (20 miglia, pari a 32,186 km). Partenza e arrivo, anche in questo caso, in Piazza Fontana, dove sorgerà un’area espositiva, dedicata alla promozione di prodotti tipici e materiali tecnici per il running. Il percorso di “Bibione is surprising run” toccherà gli angoli più suggestivi di quest’angolo di Adriatico che ogni anno attira milioni di turisti e rappresenta una meta abituale anche per gli appassionati delle più diverse discipline sportive. In particolare, un lungo tratto di gara sfrutterà l’ampia rete di piste ciclopedonali, a ridosso della spiaggia, che caratterizza questa parte del litorale veneziano. Tra cielo e mare, pineta e laguna, Bibione prepara una corsa davvero sorprendente. Organizza il Running Team Conegliano, in collaborazione con Palextra Events. Per saperne di più: www.bibionerun.com.