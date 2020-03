A bocce ferme, il punto della situazione

La situazione regionale delle bocce sta attraversando un periodo di stallo, come quello del resto d’Italia tra l’altro, in ottemperanza alle nuove direttive ministeriali. La federazione italiana bocce ha imposto l’alt momentaneamente fino al 15 marzo compreso, con la premura di comunicare l’estensione del periodo fino al 3 aprile, ovvero come da decreto.

“Lo sport regionale si ferma”, sono le parole dette dal presidente Coni Fvg, Giorgio Brandolin, e il problema più sostanziale non è dato dal blocco dell’attività agonistica bensì da quella non agonistica, dell’attività ludico-ricreativa e di allenamento.

Infatti, molti tesserati e appassionati iniziano a sentire la mancanza di far rotolare le sfere metalliche tra amici e compagni, in un ambiente sano e accogliente, appunto perché anche in queste sessioni deve esserci la presenza del personale medico a garanzia delle norme di contenimento del virus. Insomma, una vera astinenza da questo sport che, a chi lo vede sembra un’attività statica, roba per vecchietti… mentre quando lo si pratica, ci si rende conto che si tratta di un mix di attività fisica e strategia di gioco che ti prende come una droga.

La situazione. Il campionato di serie A2 è fermo a due giornate dalla conclusione con la seguente classifica: Marenese 32, Dolada 24, Quadrifoglio 20, Cussignacco, Chiesanuova e Pederobba 18, Snua e Villaraspa 10, Tre Stelle 6, Maxim 4.

Il campionato di Lega Pro è fermo all’ultima giornata con la seguente classifica, girone A: Nuova Del Corno 19, Muggia Bocce 18, Tagliamento e Fortitudo 12, Adegliacchese 7, Buttrio 6, Gtn Laipacco 4; girone B: Granata 14, Le Valli 13, Spilimberghese 12, S.Antonio 6, Cornudese 5, Veronica 4.

Il campionato di prima categoria regionale a 10 squadre: Alpino Manzanese, Cussignacco, Forum Julii, Gradese, Pantianicco, Pasch-Pordenone, Romans, Triestina, Villaraspa, Virco, è fermo ai blocchi di partenza.

Non decollano neanche i campionati regionali giovanili di società Under 18 e 15. La gara femminile prevista per domenica 15 marzo è annullata.