A Busto Arsizio, la Cda perde un'occasione

Ultima impegnativa trasferta per la Cda Talmassons che non coglie l'occasione e cede per 3-1 sul campo di Busto Arsizio.

Le friulane inizialmente schierano Vallicelli al palleggio, capitan Tirozzi e Dalla Rosa in banda, Mazzoleni e Barbazeni al centro, Cutura opposto con Ponte e Norgini liberi. Partono decise le padrone di casa, costringendo Barbieri sul 5-1 al primo time out. Un pallonetto di Dalla Rosa e un muro di Cutura segnano un recupero della Cda 5 a 3. Talmassons fatica a trovare le giuste misure in difesa (10 a 6). Sotto 13 a 10 entra Bartesaghi per Dalla Rosa. Ace di Tirozzi (13 a 11) e primo time out per la Futura Giovani. Un prepotente attacco di Cutura e uno di Bartesaghi tengono in scia Talmassons (15 a 13). Ace di Bartesaghi e attacco di Tirozzi che valgono il 18 pari. Busto trova un altro break (20 a 18); secondo time out per la Cda che non molla: muro di Barbazeni ed errore Busto, che consegna il 22 pari. Un attacco di Tirozzi riporta avanti le friulane 22-23; secondo time out per le padrone di casa. Avanti con un attacco di Cutura, sul 24-25 entra Pagotto in battuta e Bartesaghi con un muro regala alle friulane il primo set sul 24-26.

Secondo set senza cambi per Barbieri con Dalla Rosa di nuovo in campo. Inizio equilibrato poi una Tirozzi ispirata in attacco regala un break alla Cda (5-7). Busto non ci sta e su un errore in attacco di Talmassons si porta avanti per 8 a 7. Sul 9-7 primo time out per Barbieri. Con Vallicelli in battuta, le friulane recuperano sul 9 pari. Un attacco di Barbazeni e uno Cutura consentono un nuovo vantaggio per 11-12. Un lungo scambio segna il sorpasso di Busto (13 a 12). Sotto 18-15 entra Nardini per Barbazeni. Un errore della Cda consegna il 19 a 15 e obbliga al secondo time out Talmassons. Dopo un muro di Nardini, avanti 22 a 18 la Futura Giovani chiama il primo time out. Dalla Rosa riporta le friulane a meno due (22 a 20) e secondo time out per le padrone di casa. Altro muro di Nardini (22 a 21). Dopo uno scambio spettacolare Busto avanti per 23 a 21. Cutura firma il 23 a 22 bella partita. Sotto 24 a 23 entra Bartesaghi per Dalla Rosa. Un muro delle padrone di casa chiude il set sul 25 a 23.

Terzo set con Bartesaghi in campo. Un paio di errori della Cda e Busto avanti per 6 a 4. Un muro di Mazzoleni segna la parità 6 a 6. Un ace di Bartesaghi e un attacco di Tirozzi segnano un break per Talmassons (6-8). Un muro delle padrone di casa e di nuovo parità: 10 a 10. Sotto 16 a 13 Barbieri chiama il primo time out. La Cda si smarrisce e va sotto per 19 a 13. Sotto 21 a 14, esordisce al palleggio in Serie A Rebecca Feruglio classe 2006 prodotto del vivaio di Talmassons. Busto si aggiudica il set con il punteggio di 25 a 15.

Quarto set con Nardini in campo per Barbazeni. La difesa di Busto fa la differenza (8 a 5). Talmassons non molla e con Bartesaghi riporta le sorti in parità (8 a 8). Bartesaghi e un errore delle padrone di casa portano avanti la Cda per 12-13, costringendo la Futura Giovani al primo time out. Un ace e una buona difesa riportano avanti Busto (17 a 14) e primo time out per Barbieri. Altro errore di Talmassons (20 a 15). Sul 22 a 15 Talmassons chiama il secondo time out. Due fast di Mazzoleni tengono viva la Cda sul 22 a 17. Sul 24 a 18 entra Pagotto in battuta per Mazzoleni. Busto chiude il match sul 25 a 18.

Peccato per Talmassons che non ha saputo approfittare del vantaggio iniziale e non ha avuto la lucidità per chiudere a suo favore anche il secondo set. Una buona prestazione in attacco delle schiacciatrici - Tirozzi e Cutura 17 punti, Bartesaghi 12 - mentre quello che è mancato in certi frangenti è stato maggior ordine in difesa. Ultimo impegno per Talmassons domenica in casa per il recupero contro il Club Italia che chiuderà una stagione travagliata, ma addolcita da un buon finale di campionato.

Futura Volley Giovani Busto Arsizio - Cda Talmassons: 3-1 (24-26, 25-23, 25-15, 25-18)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio: Veneriano, Nicolini, Michelotto, Vecerina, Latham, Lualdi A., Sartori, Frigo, Lualdi G., Sormani (L2), Cartletti, Garzonio (L1) e Zingaro. Allenatore: Lucchini Matteo e Chiofalo Luca

Cda Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Vallicelli Cecilia, Feruglio Rebecca, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri: Pasin Marco e Armandola Cesare