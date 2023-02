A Carugate ancora un ko per la Delser

Seconda sconfitta consecutiva, la quarta nelle sei partite disputate nel girone di ritorno per la WomenAPU LBS Delser Udine, battuta per 66-63 sul parquet della Dimensione Bagno Carugate.

In una battaglia fisica, con un metro arbitrale che ha permesso un gioco duro e una difesa anche troppo energica, le lombarde hanno il merito di adeguarsi meglio delle friulane al tipo di partita. La Delser fa i conti anche con l’infortunio ad Angelina Turmel, uscita per una forte contusione a un ginocchio: le condizioni della lunga della Corsica saranno rivalutate nelle prossime ore.

A inizio partita, la Delser prova a far valere il suo gioco, ma, sul 2-6 del 4’, le padrone di casa si accendono e piazzano un break di 19-4, carburato dalle iniziative di Baiardo e dell’italocanadese Morra. Coach Riga rimescola le carte, senza riuscire ad arginare l’onda lombarda: 21-10 al 10’. Un primo quarto letteralmente regalato dalle ospiti che, alla fine, risulterà decisivo in negativo per capitan Pontoni e compagne.

Nel secondo periodo, le friulane danno l’impressione di reagire: con Bovenzi e Turmel risalgono a -6, sul 23-17, ma ancora Baiardo ricaccia indietro le ospiti. All’intervallo, le WomenAPU sono sotto di 11, sul 37-26 del 20’: il 7/36 dal campo udinese vessa la Delser, che non riesce a sfruttare le 12 palle perse nel solo primo tempo da Carugate. Per contro, le padrone di casa hanno già 30 rimbalzi, 10 dei quali offensivi, nel proprio tabellino: in queste condizioni, la Delser fa fatica.

Nella ripresa, il canovaccio non cambia. Udine sbaglia troppo al tiro: Carugate propone anche la difesa a zona e, nonostante ulteriori palle perse, resta avanti. Al 30’, il 51-42 sembra quasi un affare per la Delser, sotto solo di 9 lunghezze, nonostante tutto. Oltre alle percentuali di tiro decisamente scarse, il problema per Udine è la ruvidezza della difesa di casa: soprattutto Ronchi e Turmel sono sottoposte a contatti molto duri, permessi dal metro arbitrale, così come Lizzi deve uscire per un colpo al naso.

Nel quarto periodo, anche coach Riga chiama la zona, ma la mossa non argina il talento di Morra (+15 di plus/minus con lei in campo per la Dimensione Bagno). A metà dell’ultimo periodo, scende il gelo in casa friulana dopo che Angelina Turmel è costretta ad uscire per un problema a un ginocchio. Al 37’, una tripla di Ronchi vale il -7, sul 61-54, poi Bacchini infila un paio di tiri liberi che riportano la Delser a -5, sul 63-58 del 39’. Carugate ha il braccino corto, continua a generare turnovers (addirittura 28 alla fine) e ancora Bacchini timbra dall’angolo il trepunti del 63-61, a 70” dalla sirena finale. Nel caotico punto a punto dell’ultimo minuto, Ronchi (malmenata dalla difesa di casa) sbaglia in un paio di situazioni, Bovenzi gestisce male l’ultimo possesso, gli arbitri non fischiano più e Carugate festeggia la nona vittoria stagionale.

La WomenAPU LBS Delser Udine tornerà in campo sabato 25 febbraio, al palaBenedetti, contro le Acciaieria Valbruna Bolzano, nella settima di ritorno. Sarà quello l’ultimo impegno prima della Final Eight di Coppa Italia, a Battipaglia dal 3 al 5 marzo.

Dimensione Bagno Carugagte - WomenAPU LBS Delser Udine 66-63 (21-10, 37-26, 51-42)

Carugate Morra 22 (7/11, 2/2), Belosevic 13 (6/14), Usuelli 2 (0/2, 0/1), Nespoli 3 (1/5, 0/2), Baiardo 16 (2/5, 4/9), Cassani 2 (1/2, 0/2), Faroni 5 (1/3, 1/1), Angelini 3 (1/1); non entrate: Diotti, Osmetti, Andreone e Marino. Coach Paolo Colombo

WomenAPU LBS Delser Udine Bovenzi 5 (1/10, Ronchi 24 (6/13, 2/11), Bacchini 13 (3/6, 1/7), Turmel 13 (4/13, 1/1), Lizzi 1 (0/2, 0/1), Pontoni 1 (0/1), Mosetti (0/1, 0/1), Gregori 6 (3/6, 0/3); non entrate: Penna e Tumeo. Coach: Massimo Riga

Arbitri: Fiore di Salerno e Manco di Napoli.

NOTE Tiri liberi: Carugate 7/10, Udine 17/23. Tiri da due: Carugate 19/43, Udine 17/52. Tiri da tre: Carugate 7/17, Udine 4/24