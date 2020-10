A Cento la Final Eight di Supercoppa

Attraverso un comunicato diffuso a tutte le società, la Lega Nazionale Pallacanestro e la società sportiva Benedetto XIV hanno annunciato che la città di Cento (in provincia di Ferrara) sarà la sede delle Final Eight di Supercoppa LNP Centenario 2020 Old Wild West, in programma dal 13 al 15 novembre.

“La valutazione effettuata dal Direttivo LNP ha preso in considerazione non solo la bontà della candidatura, quanto il fatto che a Cento si sia subito attivata una sinergia molto positiva tra la Benedetto XIV e le Istituzioni, grazie alla disponibilità partecipata dall’Amministrazione Comunale – le parole del presidente LNP, Pietro Basciano -. Sappiamo tutti quanto il sostegno del governo locale sia fondamentale. Nonostante la complessità del momento bisogna guardare avanti, mandando segnali positivi verso l’esterno. E quando le amministrazioni si confrontano in sinergia con le Leghe sportive, problemi e criticità si possono superare. Per questo ringrazio il sindaco Toselli ed il presidente del Club, Fava, per aver reso la proposta di Cento capace di garantire la migliore ospitalità per l’evento”.

L’Apu Old Wild West Udine ha concluso la fase a gironi della Supercoppa Centenario a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Staff Mantova, Tezenis Verona e Agribertocchi Orzinuovi e venerdì 13 novembre affronterà Unieuro Forlì nei quarti di finale. Tutti i dettagli sulla manifestazione saranno resi noti nei prossimi giorni.