A Cividale e Pordenone torna protagonista il grande basket

Saranno due gare con diversi non banali “esordi”, quelle organizzate nelle serate di martedì 24 e mercoledì 25 agosto rispettivamente nei palasport comunali di Cividale del Friuli e Pordenone, con palla a due alle ore 20.00.



Il riferimento non è tanto agli attesi nuovi giocatori delle due compagini dell’Allianz Pallacanestro Trieste e della Nutribullet Basket Treviso, quanto alla presenza del pubblico che potrà, dopo oltre un anno e mezzo, ripopolare – green pass obbligatorio - le tribune degli impianti, al neo head coach di Trieste, Franco Ciani e ai nuovi loghi - società e sponsor - della compagine di Treviso.



L’attesa è tale per i fan delle due compagini che si stanno preparando alla nuova stagione del campionato italiano e, per gli uomini della Marca, della coppa europea Basketball Champion League. Sparring partner delle due squadre trivenete sono gli austriaci del Bulls Basketball Kapfenberg, compagine di rango anch’essa impegnata in coppa BCL fin da settembre. L’evento è uno dei primi, se non il primo ufficiale, del basket professionistico pre-season in Italia e con le sue diciotto edizioni è sinonimo di longevità per lo staff di Massimo Piubello, reduce dall’ organizzazione dell’XI Bale Tal Gei che tanto successo ha avuto nel fine stagione della pallacanestro “minor” della Regione Friuli Venezia Giulia.



Regione che finanzia l’evento, attraverso l’assessorato cultura e sport, diventato in questa XVIII edizione green nell’ambito del forte messaggio dell’assessorato regionale all’ambiente. Le prevendite dei biglietti, euro 10,00 per singola serata, sono aperte con buon successo sul circuito Vivaticket con massima capienza degli impianti vicina ai 1000 spettatori.

Info online su www.chespettacolo.info