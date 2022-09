A Cividale torna la Festa dello Sport

La Festa dello Sport, consueto e atteso evento per gli sportivi di tutte le età, si terrà domenica 18 settembre, dalle 10 alle 18, nelle piazze e vie di Cividale del Friuli.

“Anche quest'anno la giornata sarà all'insegna di una sana e vivace invasione della città da parte di associazioni e società sportive – spiega l’assessore allo sport Giuseppe Ruolo – con l’intento di trasformare il centro in una vera e propria palestra a cielo aperto. La Festa dello Sport nasce per promuovere le attività delle varie realtà e sodalizi sportivi, soprattutto delle nostre società che offrono un'ottima scelta dagli sport di squadra a quelli individuali”.

L'intera giornata sarà scandita da numerosi appuntamenti ed esibizioni: tutte le piazze del centro storico ospiteranno gli stand delle varie associazioni sportive cividalesi e non, dove i partecipanti potranno provare con mano, gratuitamente, le varie attività proposte. Ci si potrà sbizzarrire tra esibizioni, dimostrazioni, passeggiate botaniche e tanto altro. Ad esempio alle 11 sotto il Ponte del Diavolo ci sarà il Manta Sub con una dimostrazione di immersione in apnea e con autorespiratore, chiaramente acqua permettendo; per grandi e piccini la parete di arrampicata del Cai, il tatami del Karate asd Taiji Kase, la passeggiata botanica con partenza ore 9,30 in piazza Paolo Diacono, il passaggio degli Acrobati del Sole con i loro rapaci, il gonfiabile del Tiro a segno Nazionale, prove di tiro, calcio, pallavolo, basket, scherma, pattinaggio, danza classica e moderna, podismo, sub, karate e judo. Sarà presente anche l’Unione Nuoto Friuli, la Croce Rossa in piazza Foro Giulio Cesare con i giochi accanto ai gonfiabili per bambini.

Tra i protagonisti ci sarà anche la Ueb Gesteco che, alle 16.30, sarà in Largo Boiani nello spazio dedicato a Longobardi basket e Poliposportiva per fare qualche tiro a canestro in compagnia di bambini e bambine! Poi, alle 18.30, in piazza Paolo Diacono, si terrà la presentazione ufficiale del team.

Un drone riprenderà la manifestazione sia la mattina che al pomeriggio. Radio Company sarà presente tutta la giornata in diretta.