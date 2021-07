A Cussignacco scatta il Tricolore Under 18

A Cussignacco, oggi e domani, è in programma la Final Eight scudetto Under 18 della specialità volo. Non sarà presente, tra le otto formazioni che puntano a vincere il titolo italiano di società, la squadra campione uscente dell’Andora, team ligure che, nel 2020, mise fine all’egemonia aostana della Bassa Valle, reduce dalla vittoria di due scudetti consecutivi.

A prender parte alla kermesse tricolore in terra friulana saranno la Quadrifoglio Fagagn, non tra le favorite al titolo ma con buone possibilità di medaglia, nonché Campione d’Italia in carica negli Under 15; in campo pure le venete Noventa e Saranese, le piemontesi Pro Valfenera, Auxilium-Saluzzo e Beinettese, la ligure Boccia Savona e la favorita aostana Bassa Valle. Il direttore di gara sarà Claudio Marchisio.

La competizione avrà inizio sabato 24 con la prima partita poule: dalle 8.30 con le prove di combinato e tiro di precisione, a seguire tiro rapido a staffetta in 5 minuti, ancora coppia e individuale ai punti 11 o nei 60 minuti, per concludere col tiro progressivo (cinque minuti).

Dalle 14 è in programma la seconda partita poule con la stessa sequenza di prove della prima. In serata sono in programma i recuperi poule.

Le semifinali si disputeranno dalle 8.30 di domenica 25 luglio con la finale scudetto dalle 14. Il match che assegnerà il titolo italiano sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Bocce e sul canale federale Youtube.