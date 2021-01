A Forni Avoltri gli Italiani di biathlon ad aria compressa

Prosegue la stagione dei grandi appuntamenti sportivi, alla Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri. Il Centro Federale situato in località Piani di Luzza infatti, ospiterà il prossimo weekend i Campionati italiani di biathlon ad aria compressa.

Una manifestazione che vedrà protagonisti in Carnia, i migliori prospetti provenienti da ogni parte d'Italia delle categorie Ragazzi (under 13) e Allievi (under 15).

Un appuntamento importante per il centro carnico, organizzato come di consueto dal locale Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci Cai Trieste Asd e con il prezioso contributo di PromoTurismoFvg, che va a completare una stagione invernale davvero ricca di grandi eventi. La Carnia Arena infatti, lo scorso dicembre è stata teatro di gare di Coppa Italia di biathlon e a inizio gennaio è tornata ad ospitare, dopo tanti anni, una manifestazione di caratura internazionale di biathlon, l'Opa Alpen Cup, che testimonia la volontà di riportare il centro biathlon ai fasti di un tempo.

Il weekend dei Campionati Italiani si aprirà venerdì 29 gennaio con gli allenamenti ufficiali seguiti poi dalla riunione dei capi squadra. Sabato 30, invece, si farà sul serio con alle 10 la partenza delle gare sprint maschili e femminili valide per la categoria Allievi, poi alle 13 sarà il turno della categoria Ragazzi che affronteranno lo stesso format di gara.

Domenica 31 gennaio gran finale, con le prove ad inseguimento. Alle 10 scatteranno gli inseguimenti validi per la categoria allievi (maschile e femminile), alle 13 invece, sarà il turno della categoria ragazzi.

Le gare di Forni Avoltri seguiranno i protocolli in tema di Covid-19 previsti dalla Federazione Italiana degli sport Invernali.

Tutti gli atleti dovranno infatti:

1) consegnare i moduli di autocertificazione Covid debitamente compilati per ciascun atleta ed accompagnatore;

2) indicare in quale strutture ricettiva è alloggiato il proprio comitato e la data di arrivo e partenza;

3) ritirare i braccialetti di riconoscimento e accesso alla pista sia per gli atleti che i tecnici, da indossare per tutta la durata del Campionato.

La due giorni di gare di Forni Avoltri verrà seguita da vicino da Neveitalia.it, il portale di riferimento in Italia per il mondo della montagna e degli sport invernali, che da alcuni anni segue da vicino gli eventi sportivi del centro carnico e che offre anche il servizio webcam della struttura.