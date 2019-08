A Forni Avoltri i Tricolori estivi di sci di fondo e skiroll

Per il terzo anno consecutivo la Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri ospiterà i migliori atleti italiani dello sci di fondo e dello skiroll nell'ambito del weekend di gare dell'Alpe Adria Summer Nordic Festival 2019, competizione Fis valevole per i Campionati Italiani Estivi sprint e distance di sci di fondo e skiroll e prima prova dei circuiti invernali di Coppa Italia e Coppa Italia Giovani Rode.

L'evento in programma dal 6 all'8 settembre sarà organizzato come di consueto dall'Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci Cai Trieste Asd porterà in Carnia tantissimi campioni, tra i quali spiccano i recenti medagliati mondiali di sci di fondo Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani e alcune stelle dello skiroll capitanate dai freschi campioni del mondo nella team sprint Matteo Tanel e Francesco Becchis.

La manifestazione che gode del pieno sostegno di PromoturismoFvg è stata fortemente voluta dai direttori tecnici Marco Selle (fondo) e Michel Rainer (skiroll) che hanno confermato per il terzo anno consecutivo la Carnia Arena quale luogo ideale per assegnare i titoli tricolori estivi di sci di fondo e skiroll.

Il ricco programma del weekend dell'Alpe Adria Summer Nordic Festival si aprirà nella mattinata di venerdì 6 settembre con con i test degli skiroll da gara messi a disposizione quest'anno da tre aziende italiane: Skiskett, Skiway e L'Ess e nel pomeriggio la pista verrà messa a disposizione degli atleti per gli allenamenti liberi.

Sabato 7 settembre invece si farà sul serio con la consegna dei titoli italiani sprint. In mattinata a partire dalle 09.30 si daranno battaglia i ragazzi delle categorie Under 18 e Under 20. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, invece scenderanno in pista i "pezzi da novanta" a cominciare da Federico Pellegrino che punterà a laurearsi campione italiano estivo sprint per il terzo anno consecutivo.

La due giorni di gare si concluderà domenica 8 settembre con le prove individuali. Dalle 9 saranno in pista i giovani delle categorie Under 18 e Under 20, mentre i "big" prenderanno il via a partire dalle ore 11.15 con la gara seniores femminile. Queste competizioni al pari di quelle sprint oltre ad assegnare i titoli tricolori avranno valenza FIS e garantiranno i primi punti stagionali nel circuito di Coppa Italia e Coppa Italia Giovani Rode di sci di fondo. Oltre all'aspetto agonistico gli organizzatori hanno pensato anche ad alcune attività di contorno. Durante il periodo delle gare verrà allestito all'ingresso dello stadio un vero e proprio villaggio sponsor che vedrà la partecipazione di aziende del settore, degli sponsor della manifestazione ma anche di alcuni fans club e sarà possibile acquistare i ricercatissimi gadget del Guru dello Sci.

La copertura mediatica sarà assicurata da Neveitalia Media partner ufficiale della manifestazione che dal giugno 2017 garantisce il servizio webcam al Centro Federale Carnia Arena International Biathlon Centre. Immagini e video della manifestazione saranno disponibili in tempo reale presso la pagina Facebook del Carnia Arena International Biathlon Centre.