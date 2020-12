A Forni Avoltri la prima tappa di Alpen Cup di biathlon

Sarà un inizio di 2021 davvero coi fiocchi per la Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri. Il Centro Federale situato in località Piani di Luzza, ospiterà infatti, la prima tappa del circuito internazionale OPA Biathlon Alpen Cup 2020-21.

Un appuntamento importante per il centro carnico, che dopo tanti anni torna ad ospitare una manifestazione di caratura internazionale di biathlon invernale. Grazie alla realizzazione del nuovo poligono di tiro, dotato di 30 sagome elettroniche Kurvinen, completato a termpo di record a fine ottobre e con l'introduzione dello snowfarm, la Carnia Arena ha ora tutte le carte in regola per candidarsi ad ospitare gare di primo livello di biathlon e di sci di fondo sia in ambito invernale che estivo.

Il "battesimo" internazionale della rinnovata struttura di Piani di Luzza avverrà sabato 9 e domenica 10 gennaio, nell'ambito della due giorni di gare valide per l' OPA Biathlon Alpen Cup, il terzo circuito internazionale del biathlon, che vedrà al via oltre agli atleti delle squadre azzurre anche rappresentati dei 6 Paesi dell'arco alpino che costituiscono l'area OPA, ovvero Slovenia, Svizzera, Austria, Germania e Francia.

Il programma di gare prevede nella giornata di sabato 9 gennaio la disputa delle prove individuali maschili e femminili valide per le categorie senior, junior (Under 22), Under 19 e Under 17, mentre nella mattinata di domenica 10 gennaio le stesse categorie si sfideranno nelle prime competizioni sprint della stagione. Gli atleti potranno prendere confidenza col tracciato di gara e col nuovo poligono già venerdì 8 gennaio quando la Carnia Arena aprirà agli allenamenti ufficiali.

La manifestazione organizzata come di consueto dall'ASD Monte Coglians in collaborazione con lo Sci Cai Trieste ASD e finanziata da PromoTurismoFVG, sarà inoltre un importante banco di prova per gli organizzatori in vista degli EYOF 2023 le cui gare di biathlon si svolgeranno proprio a Forni Avoltri. Nell'occasione il Comitato Organizzatore ha cercato di riavvicinare al biathlon un gran numero di volontari che saranno fondamentali proprio per il Festival Olimpico della Gioventù Europea.



L'intera manifestazione si svolgerà a porte chiuse in ottemperanza alle norme previste in materia di Covid-19 dai protocolli IBU e FISI.



La due giorni di gare di Forni Avoltri verrà seguita da vicino da Neveitalia.it, il portale di riferimento in Italia per il mondo della montagna e degli sport invernali, che da alcuni anni segue da vicino gli eventi sportivi del centro carnico e che offre anche il servizio webcam della struttura.