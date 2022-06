A Giulia Rizzi il Tricolore di spada a squadre

L’udinese di Parigi, Giulia Rizzi, ha conquistato ieri a Courmayeur il titolo italiano di spada femminile a squadre della categoria Assoluti. L’atleta cresciuta sulle pedane dell’Asu di Udine con il maestro Roberto Piraino che da diversi anni vive e si allena nella capitale francese è salita sul gradino più alto del podio assieme alle compagne di squadra del Gruppo Sportivo Fiamme Oro: Alberta Santuccio, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi.

La squadra della Polizia ha iniziato la gara battendo nei quarti di finale 45-25 Roma Fencing; in semifinale è arrivata un’altra vittoria netta, 45-24, sul Circolo della Scherma Terni. Più combattuta e avvincente la finale in cui Rizzi e compagne hanno affrontato l'Aeronautica Militare della neocampionessa italiana nell’individuale Federica Isola, Alessandra Bozza, Carola Maccagno e Beatrice Cagnin. 27-25 il risultato finale di un match che si è deciso solo nell'ultima frazione quando, ferme sul 20 pari, è toccato ad Alberta Santuccio e Federica Isola rivivere la finale dell'individuale di giovedì. L'esito stavolta è stato diverso e la catanese ha portato la sua squadra alla vittoria fermando la compagna di nazionale.

Mara Navarria che difendeva il titolo con l’Esercito, ha concluso la gara assieme alle compagne Roberta Marzani, Nicol Foietta e Sara Maria Kowalczyk, al terzo posto; sconfitto in semifinale per 27-26 dall’Aeronautica, il team dell’Esercito ha poi vinto nettamente la finalina per il bronzo con il Circolo Scherma Terni (45-30).

“La nostra forza è il gruppo – ha detto a fine gara Giulia Rizzi – anche se non ci alleniamo tutti i giorni assieme, riusciamo sempre a rendere al meglio in queste occasioni. La dedica va al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, alle mie compagne e ai miei genitori che mi seguono sempre”.

Nella prova individuale di giovedì Giulia Rizzi che era la detentrice del titolo è stata fermata negli ottavi da Rossella Fiamingo (11-10) chiudendo la gara al nono posto, mentre Mara Navarria era stata sconfitta nei quarti da Federica Isola (12-9), concludendo ottava.

Identico il podio anche nella prova maschile a squadre di ieri con il successo della Polizia (Marco Fichera, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Valerio Cuomo) sull’Aeronautica (Matteo Tagliariol, Paolo Pizzo, Enrico Piatti e Andrea Vallosio). Terzo posto per l’Esercito (Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo, Giacomo Paolini e Valerio Grasselli).

Oggi a Courmayeur entra nel vivo il programma della sciabola con la gara individuale maschile e femminile.