A Gorizia, scatta il Nuoto per Haiti

Non si è ancora spenta l'eco del grande successo organizzativo e mediatico della 28esima Corsa per Haiti, andata in scena la scorsa domenica 16 maggio tra Cividale del Friuli, le Valli del Torre e del Natisone e i Colli Orientali, che Sante Chiarcosso e lo staff di Help Haiti sono già pronti per allestire un altro, importante evento sportivo.

Domenica 30 maggio, nella piscina della Campagnuzza di Gorizia, è a calendario la "Nuoto per Haiti", giunta all'ottava edizione. La manifestazione sportiva natatoria, che negli anni scorsi si disputò negli impianti di Feletto Umberto e Gemona, per la prima volta sbarca nel capoluogo isontino con il suo carico di entusiasmo e di voglia di vivere una giornata all'insegna dello sport più puro e della solidarietà.

Come da tradizione delle Corse per Haiti, anche la "Nuoto per Haiti" del 30 maggio garantirà risorse al progetto "Kay: insieme nella gioia". L'intero ricavato sarà devoluto al completamento delle strutture dedicate all'accoglimento delle bambine di strada. Il progetto Kay, iniziato da Sante Chiarcosso e dallo staff di Help Haiti ormai diversi anni fa, sta per giungere alla sua completa realizzazione: mancano ancora gli ultimi sforzi e anche l'evento "Nuoto per Haiti" 2021 è inteso come parte integrante e determinante dell'iniziativa a sostegno della martoriata popolazione haitiana.

Nella piscina di via Capodistria, domenica le gare impegneranno le categorie master e saranno valide per il Trofeo della Regione Friuli Venezia Giulia, in àmbito UISP. A Gorizia sarà assegnato il titolo tricolore di categoria. Il programma prevede che la prima gara inizi alle 10, con i 100 metri a stile libero. A seguire le gare sui 100 metri a rana, i 50 metri a farfalla, i 400 metri stile libero, i 50 metri a dorso, i 200 metri a stile libero, per chiudere con la gara di velocità sulla distanza dei 50 metri a stile libero, che prenderà il via attorno alle 12.45. Al termine, come nella migliore tradizione di Help Haiti, sarà il momento del pasta party e della consegna dei riconoscimenti e dei gadget.

La procedura di iscrizione on line va perfezionata necessariamente entro mercoledì 26 maggio: tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.helphaiti.it