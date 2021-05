A Gorizia serata di vetrina per la 15esima tappa del Giro d'Italia

Un momento straordinario e prezioso non solo per esaltare i valori sportivi, ma anche e soprattutto per promuovere capacità, ingegno, prodotti locali e attività di una regione sempre all'avanguardia. Il Friuli Venezia Giulia vede nello sport, soprattutto quello del ciclismo, una metafora per risollevarsi dalla pandemia nella speranza che il Giro porti serenità a tutti i nostri concittadini". Lo ha sottolineato, nel tardo pomeriggio al teatro Verdi di Gorizia, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ospite istituzionale del gala di presentazione della 15esima tappa del Giro d'Italia 2021, la Grado-Gorizia, in programma con i suoi 147 chilometri di percorso nella giornata di domenica 23 maggio, trasmesso in diretta su Telefriuli.

"Gorizia si tinge di rosa e, dopo 20 anni, torna una tappa significativa che offrirà a tante persone - ha aggiunto il presidente del Cr Fvg - la possibilità di percorrere strade suggestive che costituiscono un biglietto da visita per l'intera regione".

La festa del pedale partirà dall'Isola del Sole con traguardo in piazza Vittoria a Gorizia che è pronta per accogliere nuovamente i protagonisti della rassegna ciclistica rosa, giunta alla sua 104. edizione. La tappa che congiungerà il mare all'Isonzo prevede un paio di sconfinamenti in Slovenia, passando anche attraverso i saliscendi carsici del Collio. Sarà preceduta 24 ore prima dalla massacrante Cittadella-Zoncolan (205 chilometri) e seguita il giorno successivo dalla quasi altrettanto impegnativa Sacile-Cortina d'Ampezzo (212).

La presentazione, condotta dal giornalista Roberto Collini, ha visto la partecipazione dell'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha portato i saluti del governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga. "Il connubio tra sport e turismo ha sempre avuto una valenza importante per la nostra regione e, in questo particolare momento, significa anche di più. Questa - ha rimarcato Bini - costituisce una grandissima opportunità: quella di far conoscere i nostri luoghi simbolo in 180 Paesi del mondo".

Sul palco anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo, Ziberna, affiancato da altri due primi cittadini coinvolti: Dario Raugna (Grado) e Klemen Miklavic (Nova Gorica). Tutti provenienti dal mondo dello sport e del giornalismo, invece, gli altri protagonisti: Giorgio Puja, Edy Reja, Fabio Capello, Bruno Pizzul e, in collegamento telefonico, Dino Zoff.

"Un appuntamento che fa onore alla città di Gorizia - ha concluso Zanin - in attesa di diventare, insieme a Nova Gorica, Capitale della cultura europea per il 2025. Sarà, tuttavia, anche un'opportunità per una grande difesa in mondovisione del vino friulano, autentica eccellenza locale prodotta in località meravigliose per la tutela del quale serve una concreta testimonianza davanti all'attacco dell'Unione europea con la proposta di annacquarlo, creando un prodotto globale e commerciale".