A Lignano arriva la Corsa delle rose

Sport, divertimento, solidarietà. Questi gli ingredienti della Corsa delle Rose, il nuovo evento che debutterà domenica 4 ottobre a Lignano Sabbiadoro (Udine) dopo il rinvio della scorsa primavera a causa dell’emergenza sanitaria.

Gli organizzatori, il Running Team Conegliano affiancato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, che ha dato il patrocinio alla manifestazione, e dalla Onlus Lignano in Fiore, l’hanno pensata come una corsa dedicata soprattutto al mondo femminile, ma la partecipazione sarà aperta a tutti: uomini e donne.

I due percorsi, di 5 e 9 chilometri, scatteranno da piazza Marcello d’Olivo, in località Pineta, e toccheranno molti dei luoghi più caratteristici della celebre località di villeggiatura: dal lungomare al centro cittadino. Ogni partecipante potrà interpretare la Corsa delle Rose a proprio piacimento: correndo, camminando, dedicandosi al Nordic Walking o al Fit Walking. Il tutto, in assoluta libertà. Anche se, per rispettare le norme in materia di contenimento del Covid-19, gli organizzatori hanno pensato a partenze individuali, distanziate di 5 secondi.

La Corsa delle Rose sarà l’occasione per una domenica di divertimento, andando alla scoperta dei luoghi più tipici di Lignano Sabbiadoro. Ma l’evento è nato con il proposito di costituire anche una grande occasione di solidarietà: la Corsa delle Rose aderisce infatti alla campagna Nastro Rosa, l’iniziativa della LILT – la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Non solo: alla sezione provinciale di Udine della stessa LILT sarà devoluta parte del ricavato della manifestazione, una volta dedotti i costi organizzativi.

Le iscrizioni, già aperte, sono possibili online attraverso il sito www.corsadellerose.com. E’ anche possibile aderire all’evento nei diversi punti d’iscrizione elencati nello stesso sito www.corsadellerose.com. Il costo dell’iscrizione? Appena 12 euro (8 euro per i partecipanti di età inferiore a 8 anni). L’iscrizione dà anche diritto ad una bellissima t-shirt rosa realizzata dallo sponsor tecnico Runnek. Il conto alla rovescia per l’edizione inaugurale della Corsa delle Rose sta per iniziare. Appuntamento al 4 ottobre. Peccato mancare, davvero.