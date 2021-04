A Lignano è la settimana della Corsa delle rose

Una settimana con la Corsa delle Rose. Domenica 18 aprile scatta la Virtual Edition dell’evento organizzato dal Running Team Conegliano, in collaborazione con il Comune di Lignano, la Onlus Lignano in Fiore, Lignano Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village.

Per una settimana, fino a domenica 25 aprile, sarà possibile cimentarsi sui percorsi che caratterizzano l’evento podistico di Lignano Sabbiadoro: entrambi i tracciati - 5 e 9 km, con partenza da piazza Marcello d’Olivo, in località Pineta - saranno opportunamente segnalati per tutto il periodo dell’iniziativa. Chi, invece, non sarà a Lignano, potrà correre o camminare sul percorso preferito, magari nei dintorni di casa, con l’avvertenza, in ogni caso, di evitare ogni assembramento e rispettare le normative anti-Covid.

L’iscrizione alla Virtual Edition dà diritto al kit di partecipazione comprendente l’esclusiva t-shirt ufficiale dell’evento, e permetterà di prendere parte alla Corsa delle Rose che si terrà nella rinomata località balneare friulana il prossimo 26 settembre. Un’iscrizione e due corse per essere comunque protagonisti di una manifestazione che coniuga al meglio divertimento e solidarietà, visto che il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Udine.

“Le iscrizioni, al momento, sono circa 400 - spiega Maurizio Simonetti, responsabile organizzativo della Corsa delle Rose -. Dopo la bella edizione d’esordio del 2020, notiamo che l’interesse è decisamente aumentato. Aspettiamo chi volesse iscriversi, sabato pomeriggio e domenica mattina al Pala Pineta di Lignano. Poi, alla fine della prossima settimana, una volta conclusa la Virtual Edition, le iscrizioni proseguiranno sino al 26 settembre per la corsa con modalità tradizionali”.

La Corsa delle Rose Virtual Edition si terrà, quindi, dal 18 al 25 aprile a Lignano Sabbiadoro. Correndo o camminando (anche con i bastoncini da Nordic Walking) sui due percorsi di 5 e 9 km, opportunamente segnalati, della Corsa delle Rose. Qui i percorsi. In alternativa, sarà possibile scegliere un qualsiasi altro percorso, ricordandosi, in ogni caso, di evitare gli assembramenti e rispettare la normativa anti-Covid!

L’iscrizione alla Corsa delle Rose Virtual Edition comprende il kit di partecipazione all’evento e, con un’unica iscrizione, sarà possibile prendere parte alla Corsa delle Rose che si terrà il 26 settembre a Lignano Sabbiadoro. Il ricavato delle iscrizioni alla Corsa delle Rose, dedotte le spese di gestione dell’evento, sarà devoluto in beneficenza alla Lilt di Udine (1.400 euro donati con il ricavato dell’edizione 2020).

I partecipanti sono invitati a registrare l’attività alla Corsa delle Rose Virtual Edition attraverso una qualsiasi applicazione per la misurazione delle perfomance sportive. Sarà possibile condividere il tempo impiegato e lo screenshot della prestazione ottenuta, inviando una email all’indirizzo: veneto@mysdam.net.

Le testimonianze della partecipazione alla Corsa delle Rose Virtual Edition verranno raccolte sotto forma di foto e video: il materiale potrà essere inviato per email a info@corsadellerose.com, oppure pubblicato su Facebook e Instagram taggando @corsadellerose.

Regolamento e iscrizioni online