A Lignano il corso per arbitri internazionali

Fa tappa a Lignano Sabbiadoro l’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo e dalla Cev, con la supervisione della Fivb, che promuoverà Candidato Arbitro Internazionale tutti i fischietti che supereranno il corso. Le ragazze di Barbieri hanno dedicato un allenamento giocando sei tie-break che valevano come parte pratica dell’esame per l’abilitazione ad arbitro internazionale dei candidati.

"Raccolto l’invito della Federazione rappresentata dal responsabile nazionale degli arbitri di Serie A il friulano ex arbitro internazionale Daniele Rapisarda, è stato un piacere e un onore ospitare questo evento", ha commentato il ds Gianni De Paoli. "Un allenamento diverso per le ragazze per prepararsi a un fine anno molto impegnativo".