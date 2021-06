A Lignano l'analisi della prestazione sportiva

Docenti ed esperti si confronteranno nell’ambito del convegno “Analisi della prestazione sportiva e nuovi metodi di allenamento nell’atletica leggera” promosso l’Università degli Studi di Udine in collaborazione con la Nuova Atletica dal Friuli ASD e in programma il 3 luglio, dalle 14 alle 16, presso Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro.

L’appuntamento tecnico formativo, che va ad arricchire il programma del 32° Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà in programma sempre il 3 luglio, alle 20, allo Stadio Teghil di Lignano, costituirà un importante momento di aggiornamento e confronto su metodiche di lettura delle performance, sull’utilizzo della creazione di profili della condizione dell’atleta e delle metodiche da campo. Inoltre, un importante capitolo sarà dedicato alla trasmissione nervosa, al reclutamento muscolare e all’utilizzo di elettrostimolatori.

Nicola Giovanelli e Federica Gonnelli dell’Università di Udine interverranno rispettivamente sul costo energetico della corsa in relazione alla distanza, alla velocità e alle pendenze e la conduzione nervosa, stimolo muscolare e metodiche di valutazione delle forze di contrazione degli arti inferiori.

Il contributo di Alberto Botter, preparatore sportivo di Benetton Rugby, sarà incentrato sull’utilizzo del GPS ad alta acquisizione come strumento di analisi delle accelerazioni e effetti del “resisted sled sprint training”, mentre Umberto Pegoraro si focalizzerà sull’analisi della partenza dai blocchi con Optojump e sviluppo delle metodiche di allenamento.

Nell’ambito del convegno, introdotto da Stefano Scaini, DS del Meeting Sport Solidarietà e moderato da Stefano Lazzer, Coordinatore del Corso di Scienze Motorie e Scienza dello Sport dell’Università di Udine, interverrà anche Leonardo De Florio, specialista di Compex Italia, illustrando l’utilizzo dell’elettrostimolazione come strumento per velocizzare la gestione del lattato e l’afflusso di sangue ai muscoli scheletrici, in ottica di ottimizzazione dei tempi di recupero e diminuzione delle algie muscolari e articolari. Saranno inoltre fatti degli accenni in merito all’efficientamento del reclutamento di fibra, per sviluppare maggior forza e resistenza nel gesto sportivo.

Il convegno, che evidenzia la vocazione sportiva della città di Lignano Sabbiadoro, è gratuito e aperto a studenti dei Corsi di Laurea di Scienze Motorie e Scienza dello Sport, a ricercatori, tecnici ed appassionati.

La partecipazione al convegno è garantita previa prenotazione compilando l’apposito modulo reperibile qui o sul sito www.meetinglignano.com. In linea con la normativa vigente, sarà garantito l’accesso in sala a 80 persone ma, sarà possibile seguire i lavori in diretta sul sito www.meetinglignano.com.