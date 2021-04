A Lignano la quinta edizione del Triathlon Sprint Gold

Sport, sole e mare. La quinta edizione della “Triathlon Sprint Gold - Memorial Renzo Ardito”, evento da tutto esaurito con oltre quattrocento atleti al via, va in archivio tra soddisfazione e ottimismo, per una manifestazione sportiva inserita nel circuito internazionale e valida per la FVG TriCup gara regionale.

La gara che si è svolta a Lignano Pineta su tre percorsi da coprire a nuoto, in bicicletta e di corsa e che ha visto dominare Nicola Azzano (c.s. Carabinieri) nella categoria maschile e Luisa Iogna Prat (Dds) nella categoria femminile, è intitolata alla memoria di Renzo Ardito, imprenditore e presidente per oltre 30 anni della società Lignano Pineta, che anche quest’anno ha collaborato con l’Asd Triathlon Lignano Sabbiadoro alla riuscita dell'evento, impeccabile sotto l'aspetto organizzativo.

Soddisfazione è stata espressa da Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta, per quello che è stato il primo grande evento della stagione sportiva della città di Lignano; un grazie particolare a Matteo Benedetti e Ivano Manfredonia per l’organizzazione e a Lucia Ardito per l’immagine della Triathlon Sprint Gold di Lignano Pineta. Un arrivederci alla prossima edizione 2022.