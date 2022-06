A Lignano Sabbiadoro torna il beach rugby

Sabato 25 giugno, nella Beach Arena del Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro, ritorna il Campionato italiano di beach rugby. Dalle 14 sulla sabbia lignanese si sfideranno quattro squadre: il Rugby Pordenone, i Delinquenti, l'Alpe Adria Beach e il RC Pasian di Prato.

"Per noi della macchina organizzativa del beach si tratta di un'importante ripartenza", commenta Giancarlo Stocco, storico organizzatore del rugby sulla spiaggia in ogni sua forma. "Abbiamo cercato di creare un mini-torneo così da rivedere le squadre regionali sfidarsi. Per noi, poi, questo pomeriggio di rugby sarà un bel banco di prova in vista della finale di Coppa Europa che si giocherà il prossimo 30 e 31 luglio. Questa variante sportiva permette agli atleti di divertirsi e, allo stesso tempo, di rimanere in allenamento. Sono certo che questo sarà l'inizio di una lunga serie di tornei in terra friulana".