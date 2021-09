A Lignano sport e solidarietà con la Corsa delle rose

Tutto pronto per la seconda edizione della Corsa delle Rose, manifestazione podistica a carattere ludico-motorio, in programma domenica 26 settembre, a Lignano Sabbiadoro.

Gli organizzatori - il Running Team Conegliano in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Onlus Lignano in Fiore, Lignano Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village - l’hanno pensata come una corsa dedicata alle donne, ma la partecipazione sarà aperta anche agli uomini.

Quasi 800 gli iscritti, ma il numero è destinato a salire nel weekend perché la segreteria dell’evento, al Pala Pineta, sarà aperta anche sabato pomeriggio (dalle 14 alle 19) e domenica mattina (dalle 7.30 alle 9.30). In pratica, le iscrizioni proseguiranno sino a pochi minuti dal via, previsto alle 9.30. Il costo? Appena 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini con meno di 8 anni. L’iscrizione dà anche diritto alla bellissima t-shirt rosa realizzata dallo sponsor tecnico 42K e ad una sacca sportiva.

I due percorsi, di 5 e 9 chilometri, scatteranno da piazza Marcello d’Olivo, a Lignano Pineta, e toccheranno molti dei luoghi più caratteristici della rinomata località di villeggiatura: dal lungomare al centro cittadino. Non è una gara, ciascun partecipante potrà interpretare la Corsa delle Rose a proprio piacimento: correndo, camminando, dedicandosi al Nordic Walking o al Fit Walking. Il tutto, in assoluta libertà e sicurezza: verrà richiesto il green pass, le partenze saranno individuali e per i primi 500 metri i partecipanti dovranno indossare la mascherina.

Sarà l’occasione per trascorrere una domenica di divertimento e spensieratezza, andando alla scoperta dei luoghi più tipici e suggestivi di Lignano Sabbiadoro. Ma la Corsa delle Rose rappresenta anche una significativa occasione di solidarietà: il ricavato dell’evento, una volta sottratti i costi organizzativi, andrà infatti a sostenere l’attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla Lilt di Udine. All’arrivo ogni donna riceverà una rosa offerta dalla società Lignano Pineta.

La Corsa delle Rose ha debuttato il 4 ottobre 2020, registrando oltre 700 iscritti. L’edizione 2021, a causa del perdurare della pandemia, è stata riprogrammata per domenica 26 settembre dopo il rinvio dello scorsa primavera, quando l’evento era stato sostituito da una corsa virtuale. Il conto alla rovescia è iniziato. Come sempre, vince chi c’è.