A Lignano tempo di finali per il festival HaBaWaBa

Anche l’edizione 2021 dell’HaBaWaBa International Festival e dell’HaBaWaBa PLUS 2021 volge al termine. Le competizioni si concluderanno oggi con le finali dei tornei Gold, ovvero delle migliori squadre tra le 59 scese in acqua al Bella Italia & EFA Village di Lignano Sabbiadoro. Tre delle quattro partite decisive vedranno in acqua una squadra italiana contro una formazione ungherese.

Si inizia con il torneo femminile dell’HaBaWaBa PLUS, competizione U14 che si chiuderà alle 13:20 con la sfida tra il Dunaujvaros e le genovesi della Locatelli, un replay della finale dell’edizione 2019 che si concluse con il successo del team ligure.

Altra sfida tra Ungheria e Italia nella finale U10 dell’HaBaWaBa International Festival, in programma alle ore 15:30: i magiari del Pecsi affronteranno i piccoli della Pallanuoto Salerno.

Alle 17:30 sarà il turno del derby italiano nella finale U12 dell’HaBaWaBa International Festival: in acqua i temibili Barracuda della Rari Nantes Sori contro la Waterpolo Palermo.

Infine alle 18:30 l’ultimo confronto tra Ungheria e Italia della giornata, nella finale U14 maschile dell’HaBaWaBa PLUS: la YBL Waterpolo di Budapest affronterà la Lazio.

A causa di problemi tecnici la finale U14 femminile non sarà trasmessa in streaming. Le altre tre finali potranno essere seguite live sulla pagina YouTube HaBaWaBa.

Alle 20:30 è prevista la cerimonia di chiusura con la premiazione di tutte le squadre, l’assegnazione dei trofei ai team vincitori delle finali e dei premi individuali e Fair Play.

HaBaWaBa è un acronimo che sta per “Happy Baby Water Ball”, parole che rimandano alla gioia di un bambino quando prova il “gioco con la palla in acqua”. Per HaBaWaBa, dunque, va primariamente inteso il gioco inventato dalla Waterpolo Development, una semplificazione per bambini dello sport della pallanuoto, ma anche l’universo di persone, eventi, appuntamenti che da esso è scaturito.

Al centro di questo universo c’è l’HaBaWaBa International Festival, l’evento di pallanuoto giovanile nato nel 2008 e divenuto negli anni il più grande ed importante del mondo. Ideato e organizzato dall’associazione no profit Waterpolo Development, oggi è "supported by" FINA, LEN, COMEN, FIN e CONI. Oltre alla due competizioni (U9 e U11 negli anni scorsi, U10 e U12 nel 2021), il Festival prevede workshop ludico-educativi e promuove l’aggregazione e la conoscenza tra bambini provenienti da tutto il mondo. Tutte le squadre soggiornano all’interno del Bella Italia & EFA Village, senza genitori ma sotto il controllo degli allenatori, trasformandolo in una sorta di piccolo villaggio olimpico.

Nel 2016, sul modello dell’International Festival, è poi nato l’HaBaWaBa PLUS, riservato ai ragazzi più grandi. E nel corso degli anni la Waterpolo Development ha avviato partnership con federazioni e associazioni per l’organizzazione di altre tappe locali HaBaWaBa in tutto il mondo: negli ultimi 5 anni si sono disputati eventi in Canada, Grecia, Spagna, Bielorussia, Singapore e Brasile.

Nel 2019, nelle ultime edizioni pre-pandemia, HaBaWaBa International Festival e HaBaWaBa PLUS hanno visto complessivamente la partecipazione di più di 200 squadre, oltre 2.200 piccoli pallanuotisti, con 5.000 presenze totali tra allenatori, accompagnatori, ospiti e staff dell’evento.

