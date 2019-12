A Maniago torna Subacquea Zero Barriere

Sabato 14 dicembre, la Subacquea Zero Barriere di HSA Italia ritorna a Maniago, con il Patrocinio del Comune e dell’agenzia internazionale di didattica subacquea Nadd. Anche questa seconda tappa friulana del grande progetto Il Mare, un Sorriso per tutti, promosso da HSA Italia – Handicapped Scuba Association International – con il sostegno di Fondazione Vodafone Italia nell’ambito di Ogni Sport Oltre, è organizzata in collaborazione con la scuola HSA Maniago Sub, importante riferimento sul territorio per la subacquea.

Sabato dalle 10 alle 13 nella piscina Maniago Nuoto, in via Marco Polo 31, si terranno i corsi gratuiti d'introduzione alla subacquea, nuoto e snorkeling per le persone con disabilità: parteciperanno alle prove in acqua circa 20 adulti e ragazzi con diverse tipologie di disabilità provenienti dall’associazione “Tredimensioni”, che opera nella zona di Pordenone.

“Felici del grande successo riscontrato nella prima edizione dello scorso giugno, come scuola HSA del territorio, abbiamo deciso insieme all’associazione Tredimensioni di salutare il 2019 donando un'altra giornata di divertimento e leggerezza e soprattutto senza barriere, con l’auspicio di organizzare per il prossimo anno sempre più esperienze in acqua e in immersione subacquea", commenta Claudio Casto, il responsabile della scuola HSA Maniago Sub, organizzatore dell’evento. "Per il 2020 abbiamo inoltre l’obiettivo di continuare con la formazione avanzata per alcuni partecipanti agli eventi ZERO Barriere che hanno dimostrato interesse nell’approfondire le conoscenze subacquee, per arrivare ad immergersi in mare nella prossima estate”.

Le persone con disabilità con le loro famiglie che desiderano partecipare gratuitamente ai corsi di introduzione alla subacquea di Maniago (o richiedere informazioni su quando HSA sarà nella propria città), possono contattare: info@hsaitalia.it oppure tel. 02 89774362.

Visitando la pagina HSA Italia su www.ognisportoltre.it è possibile scoprire il racconto e le emozioni di ogni tappa; inoltre effettuando la registrazione al portale si ricevono aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative future. Questo fine settimana appuntamento ad Alessandria, venerdì 13 dicembre, e a Maniago, in provincia di Pordenone, sabato 14 dicembre.

