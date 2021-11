A Maniago una serata con Alessandro De Marchi

Mercoledì 1 dicembre alle 18.30 la società ciclistica Asd Cellina Bike con il patrocinio del Comune ha organizzato al Teatro comunale Verdi di Maniago una serata alla presenza del professionista friulano Alessandro De Marchi, portacolori della Israel Start Up Nation, che nella recente stagione agonistica 2021 ha vinto la “Tre Valli Varesine”, la medaglia d’oro ai Campionati europei nella staffetta mista e ha conquistato la Maglia Rosa in due tappe del Giro d’Italia. In carriera ha vinto tre tappe della Vuelta a Espana, il premio della combattività al Tour de France 2014, il Giro dell’Emilia e numerose tappe in solitaria o in competizioni a cronometro a squadre.

Lo accompagnerà il suo preparatore atletico e biomeccanico Andrea Fusaz del CTFlab, originario di Montereale Valcellina, e Yankee Germano, massaggiatore della Deceunink Quick Step.

Sotto la guida di Giacinto Bevilacqua, avremmo modo di sentire direttamente dai protagonisti i racconti della stagione appena trascorsa, la preparazione, gli allenamenti, gli aneddoti e le emozioni che la hanno caratterizzata.

Questo evento è nato dal desiderio di ricordare il compianto Ilario Dessoni, socio fondatore della nostra società ciclistica, recentemente scomparso a causa del Covid. Ilario, da sempre appassionato di ciclismo, ha lavorato fin da giovane nel nostro territorio per sostenere e promuovere l’attività sportiva ed il ciclismo in particolare. Si è, inoltre, distinto nel sociale per numerose attività di volontariato, partecipando attivamente come socio attivo nella Lega Handicap di Maniago e nella Cooperativa Sociale San Mauro di Maniago, di cui è stato anche membro del consiglio direttivo. Oltre all’attività nel sociale, è stato anche consigliere e amministratore comunale del Comune di Maniago.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Cooperativa Sociale San Mauro di Maniago per la realizzazione di un progetto in memoria di Ilario Dessoni.