A Martignacco arriva Agata Tellone

L'Itas Ceccarelli Group Martignacco comunica di avere raggiunto un accordo con l’atleta classe 2002 Agata Tellone. "Si tratta di una giocatrice di grande prospettiva, che arriva da Novara con cui ha vinto i play-off di B1 nella scorsa stagione e che farà il secondo libero", spiega coach Marco Gazzotti.

"Ha scelto la Libertas per proseguire nel suo percorso di crescita e sono sicuro che ci darà una grandissima mano rendendosi utile nel giro dietro, non solo in alternativa al primo libero. Come per tutte le altre sue compagne, non vedo l’ora di cominciare a lavorare con lei per sfruttare e migliorare le sue doti. Tellone si è dimostrata esuberante, determinata e desiderosa di iniziare. Credo sia un grande acquisto per noi. A questo punto, manca solamente l’ultimo innesto", conclude Gazzotti.