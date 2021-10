A Martignacco arriva il Club Italia

Dopo il derby disputato al PalaGesteco di Cividale davanti a 800 spettatori, l’Itas Ceccarelli Group torna nella sua casa, il palazzetto Atleti Azzurri d’Italia di via San Biagio a Martignacco. Domenica 31, alle 17, la Libertas ospiterà il Club Italia Crai nella quarta d’andata del girone B di serie A2 femminile di volley.

Da questa stagione, la società presieduta da Fulvio Bulfoni ha stretto l’importante accordo di partnership con Vivaticket che consentirà a tutti i tifosi e gli appassionati di scegliere il posto acquistando in prevendita il tagliando, evitando così spiacevoli code all’ingresso il giorno del match con la modalità Print@Home (stampa a casa). Sono due le modalità di acquisto in prevendita: online su www.vivaticket.com cercando Itas Ceccarelli Group oppure nei punti vendita autorizzati di tutta Italia.

La Libertas ha, inoltre, deciso di mantenere attiva per ogni gara casalinga la promo dedicata ai gruppi squadra di pallavolo della regione (formati da almeno 11 persone) prenotandosi via email a ufficiostampa@libertasmartignacco.it entro le 12 del venerdì precedente la partita di riferimento indicando nome, cognome e recapito telefonico di ogni singolo interessato.

PREZZI BIGLIETTI: intero 10 euro; ridotto per Over 65 e Under 12 5 euro; ridotto per ogni singolo componente dei gruppi squadra (minimo 11 persone) 5 euro; direttamente in palazzetto per U6 gratuito.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI. Online su Vivaticket e nelle ricevitorie Vivaticket.