A Martignacco arriva il Sassuolo

Domenica 5 gennaio, alle 17, l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco ospiterà Sassuolo nella terzultima di ritorno della prima fase di A2: diretta streaming su www.fvgsportchannel.com. Sarà la prima gara dell’anno solare 2020 per le ragazze del presidente Bernardino Ceccarelli che torneranno a giocare in via San Biagio dopo lo straordinario successo di pubblico per il derby di Santo Stefano al PalaCarnera.

"Sassuolo è un’ottima formazione e come noi – dice Roberta Carraro (nella foto Lodolo in fase di gioco) – è una squadra giovane che ha bisogno di punti. Quindi, sarà una gara da non dare per scontata, ma da giocare con il coltello tra i denti per difendere la nostra posizione in classifica. All’andata abbiamo sfiorato la possibilità di fare almeno un punto e davanti ai nostri tifosi contiamo di riscattarci".