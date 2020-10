A Martignacco arriva San Giovanni in Marignano

Domani, alle 17, l’Itas Città Fiera Libertas Martignacco ospiterà San Giovanni in Marignano nella terza d’andata del girone est di serie A2 femminile: arbitri Serena Salvati e Antonio Licchelli, diretta streaming gratuita su https://www.lvftv.com/?lang=it.

"Affronteremo un’avversaria che è reduce da due vittorie consecutive – dice la centrale Viola Tonello (nella foto Comuzzo) – e si è rinforzata con l’arrivo della brasiliana Conceição in banda. Noi, nonostante le due sconfitte subìte, siamo cariche per centrare il risultato. Stiamo lavorando settimana dopo settimana per migliorarci e oliare i nostri meccanismi. Sono sicura che possiamo dire la nostra perché siamo una squadra molto unita alla ricerca del riscatto. Noi tutte siamo chiamate a dare qualcosa in più a causa dell’assenza della nostra capitana Pascucci. L’unione fa la forza".

Il palazzetto di via San Biagio sarà riaperto parzialmente al pubblico. Chi ha prenotato il biglietto via email, entro ieri, lo potrà pagare e ritirare sempre domani dalle 16 alle 16.40 all’ingresso dell’impianto esibendo un documento d’identità valido e l’autocertificazione scaricabile al seguente link. Non saranno messi in vendita tagliandi in loco.

La società friulana invita gli appassionati ad arrivare con largo anticipo per sbrigare in tranquillità le procedure di accesso. All’interno del palazzetto si dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina e rispettare la distanza interpersonale.