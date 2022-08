A Monfalcone il Campionato italiano Assoluto d'Altura

Monfalcone ospiterà il Campionato italiano assoluto d'Altura 2022: la regata velica che ospiterà i migliori sailing team nazionali e si concluderà con l'assegnazione dei tricolori della Federazione Italiana Vela e dell'UVAI.

L’evento, organizzato dall'Associazione sportiva Yacht Club Monfalcone in co-organizzazione con il Comune di Monfalcone, coinvolgendo Marina Monfalcone srl, Federazione Italiana Vela FIV, UVAI Unione Vela Altura Italiana, Coni Nazionale e Regionale, Regione, PromoturismoFvg, CCIA della Venezia Giulia quali soggetti partner, si svolgerà dal 23 al 28 agosto 2022.

“Siamo particolarmente felici di annunciare che, dopo soli cinque anni, il Campionato italiano assoluto d’Altura ritorni a Monfalcone, a dimostrazione del fatto che la nostra città viene scelta per le condizioni meteo e territoriali perfette per gli sport del mare. Uno degli eventi velici più importanti del panorama agonistico 2022 in Italia - che è già stato positivamente co-organizzato da questa Amministrazione nel 2017, ottenendo il primato assoluto nel numero di partecipanti registrando la presenza di 80 equipaggi e più di 750 persone coinvolte - rappresenta un’importante occasione per la promozione di Monfalcone, del suo territorio e dell'economia del mare", così il sindaco Anna Maria Cisint.

"Gli investimenti di Redbull a Marina Monfalcone, la ricostruzione del Canale Valentinis, l’escavo del Porto e la valorizzazione degli antichi mestieri - quali il maestro d’ascia e il velaio - che stiamo promuovendo, convergono proprio nell’ottica dell’idea di sviluppo che stiamo portando avanti, per far diventare Monfalcone un punto nevralgico per la nautica e gli sport del mare che, contestualmente, rappresentano un volano per la crescita della città. Un evento trasversale che colloca Monfalcone sotto i riflettori nazionali e che porterà in città i migliori sailing team nazionali e gli appassionati di vela, ma che richiamerà anche l'attenzione di cittadini e turisti, con il conseguente beneficio per le attività commerciali e le strutture alberghiere, con ricadute sul il sistema economico, commerciale e turistico della città.", conclude Cisint.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di contribuire all’organizzazione del Campionato assoluto d’Altura pervenuta dall'Associazione Yacht Club ASD perchè rappresenta un’importante opportunità per promuovere lo sport, che abbiamo intenzione di valorizzare in tutte le sue discipline. Sapere che un evento di tale caratura ritorni a Monfalcone e contribuisca a promuovere il nome della nostra città a livello nazionale, e non solo, costituisce per noi motivo di grande orgoglio”. Aggiunge l’assessore alle Attività Sportive e Vita Sana.

Le regate solcheranno le acque dei golfi di Panzano e di Trieste e si svolgeranno su percorsi tecnici a bastone. Inoltre, questa edizione sarà caratterizzata da un forte approccio alla sostenibilità ed alla ricerca di nuovi sistemi ecologici a salvaguardia dell'ambiente.

Oltre ad essere una manifestazione diretta alla promozione della pratica sportiva e dei valori legati allo Sport, è contestualmente prevista l’organizzazione, in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori, PromoturismoFvg e il brand IosonoFriuliVeneziaGiulia, di mini tour culturali presso il Museo della Cantieristica di Monfalcone, conferenze con la partecipazione di esperti di fama internazionale, spettacoli di intrattenimento e l'allestimento di stand enogastronomici con degustazioni e presentazioni dei prodotti tipici locali.

Per la realizzazione della manifestazione l'associazione organizzatrice ha previsto il coinvolgimento delle strutture ricettive regionali, sottoscrivendo delle convenzioni con alcune strutture alberghiere presenti a Monfalcone e delle principali aziende regionali del settore: velerie, corderie, Shipyard Monfalcone e Marina Monfalcone srl.

La regata verrà ripresa con droni e telecamere on site per la diffusione in rete e in diretta su maxischermo collocato presso il Villaggio del campionato, che sarà realizzato presso la sede dell’Associazione Yacht Club di Via Bagni Nuova, utilizzando diverse tensostrutture. Per la co-organizzazione dell’evento il Comune di Monfalcone ha erogato all’associazione un contributo di 10.000 euro.