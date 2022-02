A Montecchio, Martignacco cede solo al quinto set

La Itas Ceccarelli Group conquista un punto prezioso a Montecchio. Nell’ottava di ritorno del girone B della vivo serie A2 femminile, Martignacco alza bandiera bianca solamente al quinto set (35-33, 25-19, 29-31, 19-25, 15-12) al termine di una vera e propria maratona durata 2 ore e 20 minuti.

In avvio coach Gazzotti (che è sempre senza Carraro e Barbagallo) sceglie Ghibaudo in palleggio, Rossetto opposto, capitan Pascucci e Milana in banda, Mazzoleni e Modestino al centro, Tellone libero.

Il primo set è una battaglia che l’Itas Ceccarelli Group sembra avere perso, poi vinto e poi perso definitivamente. Montecchio mette le due mani sul manubrio (14-10) e le mantiene con sicurezza fino sul 21-17. La Libertas accorcia (21-18), coach Gazzotti schiera Cortella per capitan Pascucci e la romana risponde presente con un ace (21-19). Mazzoleni mura (22-21). Sul 24-23 torna Pascucci per Cortella e Milana annulla il primo set-point con un ace. Modestino dà il vantaggio alle ospiti (25-26) e l’Itas Ceccarelli Group a sua volta si costruisce una serie infinita di set-point fino sul 34-33 quando Gazzotti inserisce Eckl per Modestino e proprio l’altoatesina purtroppo scaraventa out il pallone del possibile 35 pari. Montecchio va sull’1-0 (35-33).

L’Itas Ceccarelli Group (col ritorno di Modestino al posto di Eckl) parte bene nel secondo parziale (0-2, 1-3, 2-4) che almeno in principio viene contraddistinto da numerosi errori in battuta di qua e di là. Ghibaudo, tuttavia, dipinge l’ace del 3-7, ma da quel momento Martignacco accusa un black-out. Montecchio produce un break di 11-4 e sale sul 14-11, mentre Cortella torna per capitan Pascucci. Le venete provano l’allungo (16-12, 18-14). Coach Gazzotti punta di nuovo sulla sua capitana al posto della romana, però la musica non cambia. Montecchio scappa via (21-14) ed è lo strattone decisivo. Le venete vanno sul 2-0 grazie al 25-19.

Nel terzo set torna Eckl per Modestino. L’Itas Ceccarelli Group scatta in modo positivo dai blocchi (4-6), però Montecchio non tarda a mettere il naso avanti (8-7). Un muro di Rossetto vale l’11 pari, ma le venete ridanno uno strattone (15-12). Coach Gazzotti toglie Ghibaudo ed inserisce la classe 2004 Picco per un solo scambio (vincente tra l’altro). L’Itas Ceccarelli Group prova a stare in scia (16-15). Sul 17-16 ritorna Modestino per Eckl e la campana mura per la parità a quota 17. Capitan Pascucci riporta davanti le sue compagne (18-19). Altro break Montecchio (20-19), ma dall’altra parte della rete c’è Milana: 20-21. Time-out veneto, in uscita dal minuto sospensione c’è Cortella per capitan Pascucci al servizio. Montecchio non molla di un centimetro (23-21, 24-23). Neanche Milana: 24 pari. Si va ai vantaggi, come nel primo set. Sul 25 pari torna Pascucci per Cortella. La capitana forza sia il 25-26 che il 26-27, poi ha la palla del 2-1, però Montecchio difende benissimo. Arrivano altri set-point friulani a cui fanno da contraltare i cambi palla veneti. Il punto decisivo (29-31) è un muro di Rossetto che vale il 2-1, l’Itas Ceccarelli Group non molla.

Nel quarto parziale l’Itas Ceccarelli Group sfrutta l’onda lunga del terzo set. Martignacco va sul 4-7 che poi diventa 5-11 col turno in battuta di Milana. Sul 9-11 entra Eckl per Mazzoleni, ma l’attenzione resta alta nelle file friulane. Il turno in battuta di capitan Pascucci favorisce l’11-17. Montecchio prova a rifarsi sotto (15-18, 17-20), ma c’è Modestino che mura di tutto e di più. Col cuore, l’Itas Ceccarelli Group (che sfrutta pure un punto a muro dell’altra 2004 Sangoi) vince 19-25 e porta la contesa al tie-break.

L’alba del quinto set favorisce nuovamente Martignacco (4-6). Dal potenziale 4-7, però, l’Itas Ceccarelli Group subisce un break di 6-0 che permette a Montecchio di salire sul 10-6, mentre Gazzotti toglie Mazzoleni per Eckl come nel parziale precedente. Di fatto un calo di concentrazione impedisce alla Libertas di portare a casa due punti, sfiorando una rimonta che sarebbe stata clamorosa come nel derby di Santo Stefano. Non bastano i ritorni di Mazzoleni per Eckl e di Cortella per Pascucci per stare a contatto (13-10). Le venete conquistano il tie-break per 15-12, festeggiando il 3-2.

Il tabellino friulano: Modestino 15, Sangoi 1, Ghibaudo 2, Milana 26, Rossetto 21, Cortella 2, Pascucci 15, Mazzoleni 9, Eckl 2.

Nel prossimo turno, domenica alle 17, l’Itas Ceccarelli Group ospiterà Albese: la prevendita sul circuito Vivaticket sia on-line che nei punti vendita scatterà domani.