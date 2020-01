A Olbia, la Cda si ferma al quinto set

Si ferma al quinto set la Cda Talmassons, impegnata sul campo di Olbia. Le friulane tornano a casa con un punto comunque prezioso per la classifica, dopo aver rimesso in discussione il risultato grazie alla solita determinazione e voglia di lottare. Decisivo un black-out a inizio tie-break. Il risultato fa morale in vista delle ultime due difficilissime gare con Soverato e Pinerolo. “Importante ancora una volta la dimostrazione di quanto cuore ci metta questa squadra ogni partita”, commenta coach Guidetti. “Peccato per la non precisa ricezione a inizio del quinto set, che ha compromesso il risultato finale”.

LA CRONACA. Guidetti inizia con Stocco al palleggio, Hatala opposto, Ceron e Nardini centri, Gomiero e Joly bande con Ponte e Cerruto liberi in solita alternanza. Dopo alcuni grossolani errori, Olbia è avanti 4 a 2. Buon attacco di Gomiero ben servita da Stocco (5 a 4 per le padrone di casa). Attacco out di Joly per il 7 a 4 per Olbia. Diagonale di Fiore e Cda sotto per 10 a 6; Guidetti chiama il primo time out. Errore in battuta con Olbia sul 12 a 8. Pallonetto di esperienza di Gomiero per il 12 a 9. Un attacco di Hatala toccato dal muro seguito da due attacchi di Gomiero per il 14 a 13 e time out delle padrone di casa. L’attacco di Hatala consente di conquistare la parità (15-15), ma Olbia si riporta avanti (18 a 15); un pallonetto di Maurotti consegna il 20 a 16. Attacco in rete per Olbia (20 a 18). Diagonale di Joly per il 21 a 19. Azione confusa con miracolo di ricezione delle ragazze di Talmassons (22 a 20) e time out Olbia. Gomiero in lungo linea 23 a 21. Errore a muro per le friulane (24 a 22). Grande attacco di Gomiero per il 24 a 23. Azione lunghissima, ma Gomiero sbaglia e il primo set si chiude per 25-23.

Nessun cambio per la Cda nel secondo set. Muro su attacco di Joly e Olbia avanti 3 a 1. Pasticcio Olbia sulla battuta di Hatala 3-3. Grande attacco di Ceron 4-4. Attacco fuori e Cda avanti 5-4. Ennesimo errore in battuta di Olbia che vale il 6-6. Attacco fuori di Gomiero per il 9 a 6 e Guidetti chiama il primo time out del set. Mani fuori e Olbia avanti 11 a 7. Pasticcio per Talmassons e sul 14 a 8 Guidetti chiama il secondo time out. Attacco di Joly e attacco out di Olbia 14 a 10. Ancora Fiore 16 a 11. Grande pallonetto di Stocco 16 a 12. Attacco di Gomiero e Nardini 17 a 14 e time out Olbia. Joly murata per il 18 a 14. Gomiero in diagonale con palla toccata dal muro per il 18 a 16. Attacco out Olbia per il 19 a 17. Ancora errore in battuta di Fiore (21 a 19). Ceron murata per il 23 a 19. Pallonetto di Olbia che vince anche il secondo set 25-19.

Terzo set inizio a favore della Cda che è avanti 3-6 e time out Olbia. Attacco Joly e muro Ceron 4-8 per Cda. Out Fiore 6-10 per Talmassons. Attacco di Gomiero murato fuori 8-11. Attacco di seconda linea di Joly 8-13. Gomiero 8-14 e secondo time out Olbia. Attacco di Gomiero mal murato (9-15). Vantaggio Talmassons 10-17 su invasione Olbia. Grandissimo muro di Hatala (10-18) e Olbia fa doppia sostituzione. Attacco Joly per il 10-22 friulano. Attacco Olbia 11-22 e terzo cambio per Olbia. Joly murata da Barazza per il 12-23. Rientrano Fiore e Moltrasio per Olbia. Grande Joly, cresciuta molto in questo set, per il 12-24. L’attacco di Ceron consegna alle friulane il set per 12-25.

Nel quarto set primo punto contestatissimo per Talmassons, causato da invasione di Olbia. Attacco di Ceron per l’1-2 Talmassons. Ace di Ceron per l’1-4. Lungo linea Olbia che impatta sul 4-4. Muro Gomiero per il 4-5 Cda. Grande diagonale di Hatala per il 5-7. Attacco di Olbia che riconquista la parità sul 7-7. Attacco di Nardini per il 7-8 di Talmassons. Attacco Gomiero che porta le friulane sull’8-10. Muro di Ceron per il 9-12. Sul 9-13 time out Olbia. Muro di Gomiero per il 10-15. Battuta in rete di Olbia che vale l’11-16. Sull’11-17 secondo time out per Olbia. Attacco di Hatala per il 13-18. Pallonetto di Olbia che accorcia sul 16-19. Azione lunghissima e spettacolare chiusa da Gomiero per il 16-20. Olbia accorcia (18-20) e Guidetti chiama time out. Fast di Ceron e muro di Stocco per il 18-22. Attacco fuori di Olbia per il 18-23. Errore in battuta di Joly (19-23). Grande attacco di Gomiero che consegna alle friulane il 19-24. Nardini chiude sul 19-25 e consente di portare il match al tie-break.

Nel quinto set subito avanti Olbia 3-0 e Guidetti chiama time out. Attacco di Olbia che si porta sul 5-0. Hatala murata (6-0) e Guidetti cambia Cristante e Petruzziello per Hatala e Stocco. Olbia vola sull’8-0. Dopo il cambio campo rientrano Hatala e Stocco. Muro di Stocco che porta il primo punto (8-1) per Olbia. Attacco di Gomiero e muro di Hatala per il 9-4. Pallonetto di Hatala che vale il 10 a 5. Sul 12 a 5 secondo time out per Talmassons. Disastro delle friulane, che consegnano il 14 a 5. Attacco Joly per il 14 a 6. Problemi al referto elettronico e la gara si ferma per un paio di minuti. Attacco di Gomiero (14 a 7) e time out Olbia. Attacco out delle padrone di casa (14 a 8). Gomiero trova il 14-9, ma alla fine Talmassons è costretto a cedere per 15-9.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA – CDA TALMASSONS 3-2 (25-23, 25-19, 12-25, 19-25, 15-9)

Geovillage Hermaea Olbia: Angelini Sara, Fiore Emanuela, Bonciani Francesca, Filacchioni Giulia, Moltrasio Giulia, Barazza Jenny, Emmel Roxo Thaynara, Maurotti Ilaria, Caforio Giorgia (L), Formaggio Silvia e Poli Aurora.1° Allenatore: Giandomenico Emiliano.

Cda Talmassons: Joly Jessica, Petruzziello Carlotta, Ceron Sara, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Barbanzeni Karin, Gomiero Irene (K), Stocco Martina, Poser Aurora, Pagotto Sofia, Cerruto Francesca (L2), Ponte Genni (L1) e Hatala Kinga. 1° Allenatore: Guidetti Ettore e 2° Allenatore: Tonelli Filippo.

Arbitri: Toni Fabio e Caretti Stefano.