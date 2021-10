A Osoppo scatta il weekend del Ciclocross

"Un evento sportivo di grande prestigio che ben si colloca in una terra che ha visto un suo figlio, un 'ragazzo d'oro', eccellere alle Olimpiadi di Tokyo dando lustro a tutto il nostro Friuli e all'intera regione". Lo ha detto oggi a Osoppo l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo nel corso della presentazione della seconda edizione dei Campionati italiani assoluti di ciclocross paralimpico.

Come ha sottolineato l'assessore, ricordando l'oro conquistato dall'atleta di Buja Jonathan Milan nella gara di inseguimento a squadre di ciclismo, è la pratica sportiva a essere uno dei primi motori della socialità e della costruzione di quei valori, come lo spirito di sacrificio e la lealtà, che sono le fondamenta di una comunità solida e laboriosa come quella friulana.

"In quest'anno ricco di soddisfazioni per l'Italia dello sport - ha spiegato Zilli - proprio queste imprese, a cui si è aggiunta quella recentissima del bujese Alessandro De Marchi nella Tre Valli Varesine, riempiono di soddisfazione non solo gli appassionati di ciclismo, ma tante persone di questa regione che hanno visto in questi successi la capacità di esprimere la stessa voglia di riscatto di cui c'è bisogno per uscire dall'emergenza pandemica e riprendere a pieno le attività".

Infine, l'assessore ha inteso rivolgere agli organizzatori dell'evento e ai tanti volontari che ne rendono possibile la realizzazione un caloroso ringraziamento, ricordando loro quali siano le ricadute, economiche e turistiche, di questa manifestazione, "che - ha concluso - punta anche a quel concetto di inclusione sociale che è indispensabile per non lasciare mai nessuno indietro".