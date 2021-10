A Osoppo un weekend all'insegna del Ciclocross

Il Parco del Rivellino di Osoppo si prepara a un fine settimana all’insegna del Ciclocross. Il ricco calendario messo a punto dalla Jam’s Bike Team Buja scatta sabato 9 ottobre alle 15, quando sarà assegnato il Tricolore di paraciclismo.

A misurarsi sul percorso di 3 chilometri, con ostacoli naturali e artificiali, saranno i migliori rappresentanti della disciplina CTG maschile e femminile, C1, C2, C3, C4, C5, Tandem B.

Domenica 10, invece, sarà la volta della prima tappa del Giro d’Italia della disciplina, valida anche per il 15° Memorial Jonathan Tabotta, organizzato in collaborazione con l’Asd Romano Scotti. La creatura rosa del team capitanato da Fausto Scotti è pronta a una lunga avventura su e giù per lo Stivale all’insegna dello spettacolo: l’ultimissima definizione del calendario ha ripristinato l’iniziale numero totale di tappe, al punto che saranno ben otto gli appuntamenti. Il nuovo viaggio del Giro d’Italia Ciclocross sarà intitolato al ricordo di Mauro Valentini.

Sabato 9 ottobre, dalle 18 - con diretta sulla pagina Facebook del Giro d’Italia Ciclocross - la 13° edizione sarà ufficialmente presentata nella tradizionale prima conferenza stampa, che quest’anno sarà ospitata nella sala consiliare del municipio di Osoppo.

“A tutti coloro che viaggeranno da tutta Italia per raggiungere il Friuli, dove gli iscritti hanno già superato quota 600 atleti, giunga il mio caloroso messaggio di benvenuto”, commenta Stefano Bandolin, presidente del comitato Friuli Venezia Giulia della Federazione Ciclistica Italiana. “Ringrazio la Società organizzatrice, l’Asd Jam’s Bike Team Buja che quest’anno ospita la tappa inaugurale del Giro d’Italia Ciclocross; la manifestazione ciclocrossistica più importante e rinomata in Italia. La Società di Buja, capitanata dalla capace Gessyca Baldassa, si conferma in prima linea con grande professionalità e con passione si adopera nell’organizzazione di svariate gare grazie al supporto di uno staff capace e preparato”.

“Un ringraziamento va agli amici dell’Asd Romano Scotti, per la preziosa presenza e collaborazione con il nostro movimento ciclistico. Certo che saremo in tanti ad Osoppo nello splendido scenario del Parco del Rivellino, a incitare e applaudine gli eroi del fango, auguro a società, ciclisti e loro famiglie, tifosi tutti, due splendide giornate di sport in Friuli Venezia Giulia”.