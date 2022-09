A Palmanova la tappa finale della Hell's Series 2022

Sabato 1 e domenica 2 ottobre la città di Palmanova ospiterà la tappa finale della Hell's Series 2022. Hell's Race è una Obstacle Course Race, una competizione sportiva di corsa, da 6 e 12 kilometri, competitiva o non, durante la quale i runner troveranno 30 differenti ostacoli e prove fisiche da superare. La partenza degli atleti è prevista alle 10 dal Polisportivo Bruseschi verso il percorso che si snoda lungo i Bastioni.

L'evento è aperto al pubblico che potrà ammirare la resistenza, forza e agilità dei runner in gara. Su www.hellsrace.it tutte le informazioni per iscriversi come atleti o per conoscere calendario e percorso di gara.

L’evento ha visto proprio nella città stellata il suo debutto tra le Obstacle Race, con la partecipazione, nel 2019, di quasi 1000 appassionati di questa originale disciplina che unisce la corsa campestre al superamento di sfide e prove in perfetto stile militare.

Questo fine settimana si ritroveranno in centinaia, provenienti da tutta Italia, per conquistarsi il titolo in palio. Uomini e donne affronteranno le oltre 30 prove della Hell's Race: equilibri, trasporti, mire, scavalcamenti tra i Bastioni della Fortezza.

“Una corsa altamente spettacolare. Palmanova ospita un evento unico e originale, all'insegna dello sport, del divertimento e dell'adrenalina. Una gara di resistenza dove super atleti saranno messi a dura prova da trenta ostacoli tutti diversi tra loro, dove fatica, agilità, forza, tenacia saranno elementi imprescindibili per portare a termine il difficile percorso”, commenta l’assessore con delega allo sport Thomas Trino.

“Novità 2022 la Rookies, nella giornata di sabato 1 ottobre. Aperta a tutti i bambini e ragazzi che vogliano sperimentare la disciplina”.

Per la prima volta, lo staff della Hell's Race proporrà infatti anche la "Rookies", esperienza ludico/motoria, con prove pensate per tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni. Appuntamento per i piccoli diavoli sabato 1 ottobre dalle ore 15 sempre alla struttura sportiva comunale Bruseschi in via Risorgimento: maglia e medaglia ricordo per tutti i partecipanti.