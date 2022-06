A Paluzza i Campionati regionali di corsa in montagna

Dopo due anni di stop, ritornano a Paluzza i Campionati Regionali Fidal Individuali di Corsa in montagna di tutte le categorie (Giovanili-Senior-Master). L'appuntamento è per sabato 2 luglio in centro paese con inizio gare giovanili alle 15.30.

La gara sarà anche valida come quarta prova del 54° Trofeo Michele Gortani di Corsa in Montagna Csi. I diversi percorsi di gara si snoderanno sulle strade e sentieri limitrofi al centro turistico dell'Alta Valle del But. In particolare gli atleti delle categorie Assolute e Master si sfideranno sul percorso armonioso e impegnativo predisposto nel 2011 in occasione dei Campionati Mondiali Master di Corsa in Montagna.

Al termine delle gare tutta la logistica si sposterà alla Casrma M.P. Mentil sulla Via Nazionale a circa un chilometro dal centro, dove dalle 18.30 si svolgerà il pasta party.

Alle 19.30 si svolgeranno le premiazioni, sempre nella stessa area. L'evento si svolgerà nel ricordo della figura di "Ferro" Graziano De Crignis mancato nell'anno 2020.

Info su www.aldomoropaluzza.it