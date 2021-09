A Paluzza va in scena Il volo dell’Aquila

Tutto pronto a Paluzza per la 21esima edizione del Memorial Erwin Maier dedicato a un grande uomo, Carabiniere e sportivo, scomparso giovanissimo durante una scalata in Svizzera nell'anno 2000. La comunità di Paluzza, domenica 5 settembre, è pronta ad accogliere sportivi e appassionati di montagna per trascorrere una giornata di relax e di sport per tutti.

PROGRAMMA. Ore 7.30 ritrovo e consegna pettorali in zona partenza a Casteons di Paluzza; ore 9.15 chiusura delle iscrizioni; ore 9.30 partenza; ore 10.20 arrivo dei primi concorrenti; ore 12 chiusura della prova e premiazioni.

PERCORSO. Il percorso di 11,5 chilometri, si sviluppa da Paluzza (frazione Casteons) altitudine 612 metri, in salita, fino alla Malga Pramosio, a 1.541 metri, per un dislivello totale di 929 metri. La partecipazione è libera a tutti senza limiti di età; il passo di percorrenza è libero; il tempo massimo è di due ore e trenta minuti. Il percorso, adeguatamente segnalato, si sviluppa quasi interamente su strada sterrata e solo per brevi tratti su asfalto e sentiero.

La zona di arrivo è raggiungibile con le auto. E’ prevista una breve chiusura della strada che da Cleulis, località Pakai, porta a Pramosio, dalle 9.45 alle 11.

INFO e ISCRIZIONI: www.ilvolodellaquila.eu