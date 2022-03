A Piancavallo i Mondiali Master di scialpinismo Ismf

Tutto è pronto per rassegna iridata che assegnerà i titoli Mondiali Master tra le nevi di Piancavallo e Alpago. Friuli Venezia Giulia e Veneto sono un’altra volta la macchina organizzativa di questa nuova avventura dello scialpinismo internazionale. Dopo i Mondiali assoluti del 2017, sulle montagne al confine tra le due Regioni si assegneranno i titoli nella specialità Vertical (sola salita) e nell’Individuai Race.

In questi ultimi giorni la compagine operativa del Comitato Transcavallo è andato sulle nevi di Piancavallo a segnalare e mettere in sicurezza i percorsi che venerdì 4 e domenica 6 marzo decreteranno i nuovi campioni mondiali Master di scialpinismo.

La prima gara in programma sarà la Vertical Race di venerdì 4 marzo (partenza ore 11), gli atleti si sfideranno lungo lo stesso percorso del 2017. La partenza sarà data da Piancavallo mentre l’arrivo è posto al Rifugio Val dei Sas con 580 metri di dislivello positivo e con 3400 metri di sviluppo. Il tempo record da battere è 24'06" stabilito da Killian Jornet. In campo femminile la miglior prestazione è della austriaca Andrea Mayr che ha fermato il cronometro in 28’45’’.

Domenica 6 marzo (partenza Piancavallo-Tremol 1, ore 8), invece, si correrà l’Individual Race, un percorso tecnico e impegnativo che abbraccerà le due Provincie, Pordenone e Belluno. Il dislivello positivo è di 1540 metri con una lunghezza di 13 chilometri.

La prima salita raggiungerà il Monte Tremol passando per il Rifugio Arneri e affrontando l’ultima parte di cresta a piedi con gli sci nello zaino. Dopo la discesa i concorrenti sconfineranno in Alpago valicando la Forcella Alta di Palantina, poco dopo Casera Palantina la gara riprenderà a salire verso la Forcella Colombera. Affrontata l’ultima discesa gli atleti dovranno rientrare a Piancavallo percorrendo Forcella Palantina e toccando lo spettacolare Antro delle Mate, grotta carsica di notevoli dimensioni. L’arrivo di questa salita al Rifugio Val dei Sas decreterà i nuovi Campioni Mondiali Master di scialpinismo.

Al via delle due competizioni ci saranno atleti in rappresentanza di 13 nazioni: Austria, Germania, Italia, Stati Uniti, Slovacchia, Repubblica Slovacca, Svizzera, Francia, Grecia, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, e Portogallo.