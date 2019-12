A Piancavallo la Fis Continental Cup di fondo

Dopo oltre 30 anni, Piancavallo ospiterà un evento internazionale dedicato allo sci nordico. Dal 7 al 9 febbraio 2020 la località dell'avianese sarà protagonista di una tappa della Fis Continental Cup maschile e femminile, meglio conosciuta come OPA/Alpen Cup. Sono attesi oltre 200 atleti, provenienti da 10 Paesi, che si affronteranno nelletre giornate di gare previste.

Si inizierà venerdì 7 con le Sprint a tecnica libera mentre sabato si disputeranno le gare individuali a tecnica classica con lunghezze che spazieranno dai 5km dell'U20 femminile fino ai 15km maschile. La domenica sarà interamente dedicata alle mass start (partenza in linea) a tecnica libera con varie lunghezze, dai 10km dell'U20 femminile all'ultima competizione in programma ovvero la 20km maschile.

L'evento sarà organizzato dallo Sci club Panorama di Pordenone con la preziosa collaborazione delle massime istituzioni locali e regionali e il supporto di un gruppo di partners privati.

Per il presidente del Comitato organizzatore, Michele Scaramuzza, questo appuntamento é una conferma del buon lavoro svolto sin qui dal sodalizio da lui presieduto. E' da 35 anni che lo Sci club Panorama promuove lo sci di fondo a 360 gradi con continue attività ed iniziative dedicate ai giovani ma anche agli adulti. Nel 2018 abbiamo organizzato i Campionati italiani ragazzi sempre a Piancavallo con un ottimo responso finale grazie anche al supporto di PromoturismoFVG per ciò che concerne la preparazione dei campi di gara che saranno gli stessi per la competizione europea di febbraio 2020.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.sciclubpanorama.it