A Pordenone attesa per l'Iron Fighter

E' partito il conto alla rovescia in vista dell'Iron Fighter 2019. L'ormai tradizionale kermesse degli sport di combattimento, organizzata dal Kombat Gym di Fiume Veneto, giunta quest'anno alla 21esima edizione, è in programma sabato 16 novembre, ancora una volta (terzo anno consecutivo) nella “bomboniera” del PalaFlora, a Torre di Pordenone.

La scaletta degli incontri partirà nel tardo pomeriggio, con i match (thai boxe, K1 ed Mma) riservati ai dilettanti. Dalle 20.30 inizierà il Galà dedicato agli atleti Pro. Sedici incontri in tutto, 8 per i dilettanti ed 8 nel Galà serale. Non ci saranno quest'anno titoli in palio, ma lo spettacolo sarà comunque garantito e la manifestazione (open, ossia aperto a tutte le federazioni) avrà un respiro internazionale, grazie alla presenza di molti atleti e scuderie provenienti da Slovenia, Croazia, Austria.

“Sarà una bella vetrina per tanti giovani emergenti – spiega Gianbattista Boer, maestro del Kombat Gym e promoter dell'evento – sia italiani che stranieri. L'Iron Fighter in 21 anni non ha mai deluso nessuno. Abbiamo riempito le piazze ed i palazzetti di Pordenone, Zoppola, Fiume Veneto. Da tre anni siamo nel bellissimo e funzionale PalaFlora di Torre di Pordenone”.

Memorabili furono le edizioni dei primi anni 2000 con il ring allestito al centro di una gremitissima piazza XX Settembre a Pordenone e con tantissimi atleti di grido, tra i quali l'astro nascente Giorgio Petrosyan. Serate indimenticabili per tutti gli sportivi che il Kombat Gym si ripromette di far rivivere nel prossimo futuro.