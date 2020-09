A Pordenone la Final Four di serie A2

Dopo l'esclusione dai giochi della Quadrifoglio Fagagna (costretta alla sconfitta a tavolino nel match play-off contro il Dolada), si volta pagina e, a discapito del club friulano, va in scena la finale scudetto che si giocherà oggi e domani al palabocce di Torre di Pordenone. Inizio delle ostilità oggi alle 14 con le semifinali che vedranno la Marenese opposta al Mondovì e il Dolada contro il Nus. Domenica dalle 14 la finale, con cerimonia di premiazione a seguire.

Serie A. Oggi e domani ad Aosta anche la final four scudetto del campionato di massima serie. Nessuna squadra friulana in campo; semifinali tra Brb-Gaglianico e Perosina-Noventa. Domani alle 14 finale con diretta RaiSport e RaiStreaming.

Femminile. Lo scorso weekend si è tenuta a Loano la final four del campionato di serie A femminile. Per la squadra di Buttrio la trasferta non è stata positiva: le friulane si sono dovute accontentare del terzo posto. In semifinale hanno incontrato le futue campionesse d’Italia della Borgonese, con le quali hanno conquistato solo 4 punti sui 24 a disposizione. Nulla da fare, quindi, per le sorelle Caterina e Viginia Venturini, Barbara Zurini, Alessandra Pers, Martina Croce, Elena Toffoletti, Roberta Deganis, Cristina Budai e Giulia Scodellaro, dirette dal coach Daniele Zuccolo. Punteranno più in alto nella prossima stagione.

Promozione. Anche nel campionato di promozione oggi semifinale tra Cavarzano (16-6 contro Del Corno) e Florida (12-6 contro Fortitudo), mentre l’altra semifinale si giocherà sabato 3 ottobre e vedrà i triestini del Muggia Bocce (11-11 (2-1) contro Granata) opposti al Pedavena (13-9 contro Le Valli). Il Muggia è riuscito nell’impresa, nonostante il grave lutto che lo ha colpito, la perdita del presidente Marco Nedoclan; i funerali avranno luogo oggi alle 10.30 a Muggia.