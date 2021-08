A Pordenone torna il basket di serie A

Prosegue la XVIII BSL organizzata dalla associazione Che Spettacolo del presidente Massimo Piubello che riporta il basket di serie A al Palasport Crisafulli di Pordenone.

Mercoledì 25 agosto, con palla a due alle 20, esordio stagionale per l’ambiziosa Nutribullet Treviso che giocherà contro i vicecampioni d’Austria dei Bulls basketball Kapfenberg alla seconda gara in due giorni in Friuli.

Dopo molti mesi la grande occasione per i tifosi della Marca e del Friuli Occidentale per riassaporare il basket dal vivo stante la possibilità d’accesso all’impianto, costo 10 euro, seppur subordinato al possesso del Green Pass. L’organizzazione, come da tradizione, ricorderà il compianto Matteo Molent – sfortunato atleta del pordenonese prematuramente scomparso dopo un malore su un campo di basket - premiando l’MVP della gara con il dedicato memorial.

Prevendite biglietti sul circuito Vivaticket con casse aperte dalle 18 presso l’impianto sportivo.

Info online su www.chespettacolo.info