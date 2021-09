A Pradamano, volley in campo per la Lilt

Sabato 25 settembre, al palazzetto di via Renati a Pradamano, si svolgerà il triangolare benefico a sostegno della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che vedrà impegnati i padroni di casa e organizzatori del Ccr il Pozzo, Cus Trieste e Volley Treviso.

"Ringraziamo la Lilt per il suo libero patrocinio e per averci permesso di unire allo scopo benefico per una causa così importante la gioia di un evento che ci vede di nuovo insieme in palestra”, come sottolinea la presidente del sodalizio di Pradamano, Romina Zucchiatti.

Questo torneo rappresenta un vero e proprio test in attesa dell'inizio del campionato nazionale di serie B a ottobre, nel quale tutti e tre i sestetti sono inseriti. Fischio di inizio alle 15 con il derby tra Udine e Trieste; a seguire le altre partite fino alle 20. L’ingresso è libero: sarà gradita un’offerta alla Lilt.

L’accesso in palestra, come da normative Fipav, sarà contingentato, subordinato all'esibizione del Green Pass in corso di validità e al rispetto degli adempimenti vigenti in materia di prevenzione anti covid.