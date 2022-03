A Prata nasce la Curva Berto - Forza Passerotti

La marea gialla dei calorosi tifosi della Tinet Prata si sta facendo conoscere nei palazzetti di tutta Italia. Dopo la bellissima coreografia alla Unipol Arena di Bologna che in occasione della Coppa Italia, ha coinvolto oltre 300 persone, c’è stato il bis anche nella trasferta di S. Donà. La tifoseria pratese, da sempre molto organizzata, grazie all’encomiabile lavoro e all’entusiasmo dei propri componenti, ha deciso di fare un passo avanti, lavorando di concerto con la società. Per questa ragione da stasera è ufficialmente attiva la “Curva Berto – Forza Passerotti” che avrà l’intento di formare un gruppo di tifosi organizzato ed armonico che parteciperà fattivamente alle iniziative sportive del Volley Prata.

Il simbolo distintivo riunirà il gialloblù con il pallone da volley stilizzato e porterà in giro per l’Italia il ricordo di Alberto “Berto” Barriviera, storico dirigente e tifoso del Volley Prata, ispirandosi a tutti quei valori che gli erano propri: l’amicizia, la correttezza e la solidarietà.

Particolarmente importante è l’accettazione da parte dei tifosi di una carta dei valori concordata con il club. In questa maniera i supporters si impegnano a sposare gli ideali della sportività e lealtà promossi dalla società, supportando le squadre del Volley Prata e rispettando le squadre avversarie, sia all’interno delle mura del palazzetto che in ambiti esterni, social compresi. La Curva sarà inoltre supportata dall’ Ufficio Comunicazione e dalla Segreteria del Volley Prata per promuovere in maniera sinergica tutte quelle iniziative che potranno dare visibilità all’immagine societaria.

Il consiglio direttivo della Curva, che si rinnoverà ad ogni stagione agonistica, è composto dal presidente Fabio Tellan e dai consiglieri Alessandro Calderan, Mauro Muzzin, Mosè Piccinin, Luca Piovesana, Christian Sian e Alex Vecchies.

“Sono contento che la tifoseria, per me ottavo uomo in campo, possa interagire ancora di più con la società. – è il parere del DG di Volley Prata Dario Sanna - Il supporto che ci hanno sempre dato sia nelle partite in casa che in diverse trasferte si è rivelato fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. Come dice il nostro hashtag annuale anche il nostro tifo è protagonista di un sogno”.

“Con la fondazione della Curva Berto abbiamo voluto render omaggio ad una figura storica che ha dato molto alla società con il suo impegno e la sua costante presenza qui al PalaPrata, nelle sua seconda casa. – sono le prime parole da Presidente di Fabio Tellan - Il nostro intento è quello di esser l’ottavo giocatore in campo per spinger sempre più in alto il volo dei nostri Passerotti. Il tutto nel rispetto dei nostri giocatori degli arbitri e degli avversari".

Nella foto, il logo ufficiale della Curva Berto e quattro membri del Direttivo: seduto il Presidente Fabio Tellan e alle sue spalle da sinistra Christian Sian, Alex Vecchies e Mosè Piccinin