A Premariacco i big della scherma rendono omaggio a 'Fiore dei Liberi'

Il Comune di Premariacco e il Comitato regionale della Federazione Italiana Scherma dedicano una giornata intera, sabato 4 dicembre, alla figura di Fiore dei Liberi, maestro d’armi nato proprio a Premariacco che, per primo, descrisse e codificò i movimenti della nobile arte della scherma nel suo trattato Flos Duellatorum del 1409.

S'inizierà al mattino con un seminario di studi; la giornata proseguirà nel pomeriggio con il Trofeo Fiore dei Liberi, una gara a squadre di fioretto e spada, per concludersi con la Cerimonia di Assegnazione della cittadinanza onoraria ai “Campioni della Scherma”. Tra gli ospiti della serata figurano Mara Navarria, Margherita Granbassi, Mauro Numa e Andrea Cipressa, tutti medagliati olimpici, e il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi.

Entrando nel dettaglio della giornata, il seminario di studi si terrà dalle 9.30 alle 12.30 in Sala Pizzoni a Orsaria, e avrà per titolo Il territorio cividalese nel Trecento e la presenza dei Maestri d’Armi come Fiore dei Liberi; introdurrà Miriam Davide, Professore Associato di Storia Medievale All’Università di Trieste, mentre gli interventi saranno a cura di Massimo Malipiero e Davide Lazzaroni, entrambi Maestri di scherma storica e apprezzati studiosi della materia.

Il Trofeo Fiore dei Liberi si terrà nella Palestra delle Scuole Medie di Premariacco dalle 15.30 alle 17.30 e avrà per protagonisti giovani schermidori del Friuli Venezia Giulia impegnati in una gara a squadre miste maschili e femminili nelle armi del fioretto e della spada.

La serata d’onore inizierà alle 18.30 a TeatrOrsaria e, come detto, avrà tra gli ospiti sul palco alcuni atleti simbolo della scherma italiana: la friulana Mara Navarria, spadista campionessa del Mondo e medaglia di bronzo olimpica alle Olimpiadi di Tokyo; la giuliana Margherita Granbassi, fiorettista campionessa del Mondo e medaglia di bronzo olimpica a Beijing nel 2008 (individuale e a squadre); Mauro Numa, oro olimpico individuale e a squadre nel fioretto a Los Angeles nel 1984 e ora stimato tecnico federale; e Andrea Cipressa, compagno di squadra di Numa a Los Angeles nel 1984 e Commissario Tecnico del fioretto azzurro fino alle ultime Olimpiadi. A loro e al Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, in onore e ricordo di Fiore dei Liberi, conferirà ufficialmente la cittadinanza onoraria di Premariacco. Durante la serata verranno celebrati anche i cinquant’anni dell’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi, la sala scherma di Cividale del Friuli.

Tutte gli eventi della giornata sono ad ingresso libero previa prenotazione presso la Biblioteca di Premariacco: biblioteca@com.premariacco.regione.fvg.it; si ricorda che l’accesso nelle tre location è consentito nel rispetto delle norme anti-Covid. Il seminario, la gara e la serata saranno trasmessi in streaming dal canale YouTube dell’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi. La giornata dedicata a Fiore dei Liberi è organizzata dal Comune di Premariacco e dal Comitato Regionale FIS del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione dell’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi di Cividale del Friuli e dell’Udinese Club “Arthur Zico”.